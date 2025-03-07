Череда магнитных бурь обрушится на Землю с 7 по 19 марта

С 7 по 19 марта 2025 года нас ждет серия магнитных бурь, которые могут повлиять на здоровье и работу техники, сообщает Zakon.kz.

Пик бурь придется на 8-9 марта и с 11 по 14 марта, когда геомагнитная активность достигнет Kp 5. В остальные дни буря будет слабее, с индексами Kp 3-4, пишет life.ru.

С 7 марта начнется слабая буря с индексом Kp 3, которая продолжится до 9 марта.

С 9 по 11 марта будет шторм с индексом Kp 3, затем с 11 по 14 марта усилится до Kp 5.

С 14 по 16 марта мощность снизится до Kp 4.

С 16 по 18 марта снова будет шторм с индексом Kp 3.С 18 по 19 марта буря снова ослабнет до Kp 3, а после 19 марта – до Kp 2.

Чтобы минимизировать влияние на самочувствие, следуйте нескольким рекомендациям:

Избегайте тяжелых физических нагрузок и ограничьте потребление алкоголя и кофеина (включая зеленый чай).

Соблюдайте режим сна и старайтесь высыпаться.

Уменьшите калорийность пищи на треть и следите за эмоциональным состоянием. Если у вас есть хронические заболевания, следите за давлением и, если нужно, принимайте лекарства, например, аспирин для разжижения крови.

Следите за состоянием своей техники – перед бурей зарядите устройства и отключите те, которыми не пользуетесь.

Также можно защитить более чувствительные приборы с помощью ферромагнитных экранов.

Ранее сообщалось, что 5 марта на Солнце произошла мощная вспышка класса M. Вспышка продолжалась почти 10 минут.