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Наука и технологии

Череда магнитных бурь обрушится на Землю с 7 по 19 марта

Магнитная буря, Солнце, Земля, ученые , фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 19:00 Фото: freepik
С 7 по 19 марта 2025 года нас ждет серия магнитных бурь, которые могут повлиять на здоровье и работу техники, сообщает Zakon.kz.

Пик бурь придется на 8-9 марта и с 11 по 14 марта, когда геомагнитная активность достигнет Kp 5. В остальные дни буря будет слабее, с индексами Kp 3-4, пишет life.ru. 

  • С 7 марта начнется слабая буря с индексом Kp 3, которая продолжится до 9 марта.
  • С 9 по 11 марта будет шторм с индексом Kp 3, затем с 11 по 14 марта усилится до Kp 5.
  • С 14 по 16 марта мощность снизится до Kp 4.
  • С 16 по 18 марта снова будет шторм с индексом Kp 3.С 18 по 19 марта буря снова ослабнет до Kp 3, а после 19 марта – до Kp 2.

Чтобы минимизировать влияние на самочувствие, следуйте нескольким рекомендациям:

  • Избегайте тяжелых физических нагрузок и ограничьте потребление алкоголя и кофеина (включая зеленый чай).
  • Соблюдайте режим сна и старайтесь высыпаться.
  • Уменьшите калорийность пищи на треть и следите за эмоциональным состоянием. Если у вас есть хронические заболевания, следите за давлением и, если нужно, принимайте лекарства, например, аспирин для разжижения крови.
  • Следите за состоянием своей техники – перед бурей зарядите устройства и отключите те, которыми не пользуетесь.

Также можно защитить более чувствительные приборы с помощью ферромагнитных экранов.

Ранее сообщалось, что 5 марта на Солнце произошла мощная вспышка класса M. Вспышка продолжалась почти 10 минут. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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