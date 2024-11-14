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Калькулятор "формулы жизни" вычислил шанс существования инопланетян

Калькулятор 'формулы жизни' вычислил шанс существования инопланетян, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 14:43 Фото: pxhere
Несмотря на то, что человечество не сталкивалось с инопланетными существами, ученые продолжают исследования. К примеру, эксперты из Эдинбургского и Женевского университетов составили "формулу жизни" и рассчитали по ней вероятность существования инопланетян, сообщает Zakon.kz

В результате калькулятор показал интересные итоги. Согласно "формуле", шанс существования пришельцев составляет 27%.

Как отмечено в публикации издания РБК Life, теоретическая модель была разработана на основе уравнения Дрейка, которое было создано в 1960 году и позволяет рассчитать расширение Вселенной.

Также сказано, что новые выводы противоречат ранее полученным данным, согласно которым вероятность существования внеземной жизни крайне мала.

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Напомним, что в теме межпланетного общения российская певица Катя Лель настоящий эксперт. Недавно она предсказала, какого контакта с инопланетными цивилизациями землянам стоит ждать.

Что касается научных достижений, то ранее мы рассказывали о сотрудниках британских больниц, которые станут использовать "калькулятор смерти" на основе искусственного интеллекта для того, чтобы предсказывать дату смерти пациентов. Программа поможет выявлять людей, находящихся в группе риска, еще до того, как проявятся симптомы заболевания.

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