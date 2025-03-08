Ученые нашли потерянный советский аппарат в космосе

Обнаруженный примерно 20 лет назад объект 2005 VL₁, изначально идентифицированный как астероид, до недавних пор не привлекал внимания. Расчеты показали, что в 1965 году он был особенно близко к Земле, сообщает Zakon.kz.

О своих подозрениях по поводу 2005 VL₁ астрофизики рассказали в статье, доступной на сервере препринтов arXiv. Недавно аппарат пролетел мимо Венеры. Это напомнило ученым траекторию одной из советских межпланетных станций.

Он обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите, приближаясь к нему до уровня Венеры, то улетает чуть дальше Земли. За регулярное пересечение орбиты нашей планеты объект получил статус околоземного, но опасности его падения не предвидится.

Объект стал интересен после того, как обнаружилась разница между его ожидаемой скоростью и реальной. "Астероид" продемонстрировал ускорение без видимых причин. Такие необычные случаи наблюдают с 2016 года, их насчитывается уже больше десятка.

Астрономы стали называть эти небесные тела "темными кометами", потому что у них не прослеживается явных внешних признаков кометы – хвоста или комы, то есть облака испаряющихся с поверхности летучих веществ. Вероятно, что какое-то количество летучих веществ в подобном небесном теле может сохраняться и иногда извергаться, создавая реактивную тягу и ускоряя движение по орбите.

Именно это навело ученых на мысль о советской автоматической межпланетной станции "Венера-2". Ее запустили 12 ноября 1965 года, а несколько дней спустя следом отправилась созданная в паре с ней "Венера-3".

Фото: Wikimedia Commons

К сожалению, связь с обеими станциями прервалась незадолго до их подлета к цели.

"Венера-2" не передала никаких данных о планете, 27 февраля 1966 года пролетела в 24 тысячах километров от нее и стала спутником Солнца.



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