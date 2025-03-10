Ученые заявили об открытии "замедлителя" двух неизлечимых и смертельных заболеваний

Ученые получили "замедлитель" болезней Паркинсона и Альцгеймера. Новое соединение подавляет гибель клеток мозга и дает возможность значительно уменьшить прогресс опасных недугов, сообщает Zakon.kz.

Открытие сделали специалисты Марийского государственного университета (Россия) в составе международного коллектива. Заявление об этом опубликовано на сайте Минобрнауки РФ.

"Вещество противодействует ферроптозу (процессу, играющему важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, а также болезней Альцгеймера и Паркинсона) и оказывает защитное действие на митохондрии клеток. Ферроптоз – недавно открытая форма регулируемой гибели клеток. Из-за этого процесса развиваются нейродегенеративные заболевания: болезнь Паркинсона или болезнь Альцгеймера, а также ишемическое повреждение органов", – говорится в релизе.

Некоторые соединения способны подавлять ферроптоз, однако могут быть ядовиты для живых клеток – такое действие веществ называется цитотоксичностью. Российским и индийским ученым удалось найти молекулу, останавливающую регулируемую гибель клеток, при этом не убивая их.

Специалисты заявили, что это открытие дает новые перспективы для разработки препаратов, нацеленных на борьбу с ферроптозом и патологиями, связанными с этим вариантом клеточной гибели.

Ранее ученые назвали профессии с наименьшим риском развития болезни Альцгеймера.