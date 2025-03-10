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Наука и технологии

Ученые раскрыли причины суицидальности музыкантов

Музыкант, артист, сцена, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 03:56 Фото: wikipedia
Артисты, работающие в популярных музыкальных жанрах вроде рока, хеви-метала и других, — одна из самых подверженных самоубийствам профессий. Подтверждающую это статистику из разных стран представили ученые из США и Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Статья об этом исследовании вышла в журнале Frontiers in Public Health.

В Великобритании с 2011 по 2015 год музыканты, актеры и работники развлекательной индустрии вошли в топ-5 профессий с самым высоким риском самоубийств. Для мужчин в этой категории уровень суицидов был на 20% выше среднего по стране, а для женщин – на 69%.

Еще тревожнее ситуация в Соединенных Штатах. В 2021 году мужчины-музыканты вышли на третье место по числу суицидов в стране с результатом 138,7 случая на 100 000 человек. Женщины, занятые в сфере искусства и развлечений, лидировали по числу суицидов в 2012, 2015 и 2021 годах.

Проблема актуальна и в других странах. Например, опросы в Австралии показывали, что мысли о самоубийстве посещают работников индустрии развлечений, охватывающей музыкантов, в шесть раз чаще, чем характерно в среднем для населения.

Эта печальная статистика может быть неполной: не все подобные смерти музыкантов относят к суицидам. Так, гибель британской певицы Эми Уайнхаус сочли алкогольным отравлением, несмотря на явные признаки депрессии у нее и показания врача о склонности артистки к суициду.

Исследователи видят за подобными данными конкретные факторы. Работа в музыкальной индустрии связана с хроническим стрессом, ненормированным графиком и финансовой нестабильностью.

Многие музыканты страдают депрессией и пытаются заглушить стресс алкоголем или наркотиками, что повышает риск передозировок – случайных или намеренных. Кроме того, когда творческая карьера становится смыслом жизни, неудачи в ней могут восприниматься как катастрофа и приводить к срывам.

Ранее ученые выявили связь гриппа с повреждениями мозга у детей.

Аксинья Титова
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