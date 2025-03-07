Создан первый в мире легкий двухкоптерный дрон
Фото: Zero Zero Robotics
Компания Zero Zero Robotics выпустила легкий двухкоптерный дрон V-Copter Falcon Mini. Аппарат весит менее 250 граммов и способен с легкостью облетать многие препятствия, сообщает Zakon.kz.
V-Copter Falcon Mini получил необычную конструкцию с двумя пропеллерами, установленными в форме буквы V над корпусом.
В полете роторы будут изменять положение, чтобы оптимизировать воздушный поток и обеспечить аппарату разгон.
Они могут отклоняться в противоположных направлениях, позволяя дрону выполнять крутые маневры. Новый беспилотник оснащен 4K-камерой и способен находится в полете до 35 минут.
Ранее редкий вид молний запечатлели прямо в космосе.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript