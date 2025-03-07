Создан первый в мире легкий двухкоптерный дрон

Компания Zero Zero Robotics выпустила легкий двухкоптерный дрон V-Copter Falcon Mini. Аппарат весит менее 250 граммов и способен с легкостью облетать многие препятствия, сообщает Zakon.kz.

V-Copter Falcon Mini получил необычную конструкцию с двумя пропеллерами, установленными в форме буквы V над корпусом.

В полете роторы будут изменять положение, чтобы оптимизировать воздушный поток и обеспечить аппарату разгон.

Они могут отклоняться в противоположных направлениях, позволяя дрону выполнять крутые маневры. Новый беспилотник оснащен 4K-камерой и способен находится в полете до 35 минут.

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