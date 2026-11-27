На глубине более 6 км в Марианской впадине ученые нашли вулканические отложения, напоминающие следы мощного пирокластического потока – такого же, который когда-то погреб Помпеи во время извержения Везувия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Frontiers in Earth Science, находка удивила исследователей, ведь огромное давление воды на такой глубине должно было бы препятствовать взрывной вулканической активности. Это открытие может изменить представления о геологических процессах на дне океана.

В конце 2024 года ученые отправились исследовать подводный склон вблизи Бездны Челленджера – самой глубокой известной точки Мирового океана. Для этого они использовали дистанционно управляемый подводный аппарат Jason/Medea, разработанный Океанографическим институтом Вудс-Хоул.

Во время одного из погружений на глубине 6148 метров камеры зафиксировали необычные слои горных пород. Их поверхность напоминала затвердевшую и растрескавшуюся массу.

Геологи отобрали образцы для лабораторного анализа. Исследование минерального состава и структуры показало, что породы имеют вулканическое происхождение .

Больше всего ученых удивили признаки пирокластического потока – смеси раскаленных газов, вулканического пепла и обломков горных пород, которая образуется во время взрывных извержений.

Главная загадка открытия связана с давлением воды. На глубине более шести километров оно примерно в 600 раз превышает атмосферное давление на поверхности Земли. Обычно взрывное извержение происходит из-за высвобождения газов, растворенных в магме.

Когда расплавленная порода поднимается к поверхности, давление уменьшается, газы расширяются и образуют пузырьки. Они разрывают магму на мелкие фрагменты, которые выбрасываются наружу.

Однако на большой глубине огромная масса воды препятствует быстрому расширению газов. Из-за этого ученые ранее предполагали, что вулканическая активность в таких условиях должна проявляться преимущественно в виде медленных потоков лавы, а не мощных взрывов.

Одно из возможных объяснений находки связано с особым состоянием воды, которое называют сверхкритической жидкостью. При определенных температурах и давлении вода теряет привычные свойства жидкости и газа и переходит в промежуточное состояние.

Исследователи предполагают, что такая вода могла повлиять на поведение магмы во время извержения. Она способна расширяться медленнее, чем обычный пар на поверхности, но в то же время нарушать структуру расплавленной породы и разделять ее на мелкие фрагменты. Впоследствии эти частицы могли объединиться в поток и двигаться вдоль подводного склона.

Пока это лишь одна из гипотез, которую еще предстоит проверить.

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