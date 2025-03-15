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Наука и технологии

В Британии считают, что табак способен спасать жизни на Земле и в космосе

табак способен спасать жизни людей, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 00:38 Фото: pixabay
Британские специалисты Вестминстерского университета предложили использовать генетически модифицированный табак для создания лекарств, что может оказаться прорывом в здравоохранении для развивающихся стран, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание The Conversation, табак может стать основой для производства сложных фармацевтических препаратов, таких как вакцины, инсулин и иммунотерапия. Благодаря рекомбинантной технологии генной инженерии, табак можно модифицировать для производства белков, необходимых для создания лекарств. Это значительно дешевле, чем традиционные методы, требующие дорогостоящих биореакторов.

Эксперты считают, в 2012 году канадская компания Medicago продемонстрировала потенциал табака, создав более 10 млн доз вакцины от гриппа всего за месяц. Табак также используется для производства иммунотерапии против ВИЧ, вируса Эбола и даже рака. Один из таких препаратов уже получил статус экстренного использования в США во время вспышки Эболы в 2014 году.

По данным издания, табак также может сыграть важную роль в освоении космоса. Семена растения занимают минимум места и могут использоваться на Марсе и других планетах.

Помимо лекарств, табак может быть использован для производства дорогих специй, таких как шафран, или ароматизаторов, что делает его универсальной культурой для сельского хозяйства, считают авторы статьи.

Ранее ученые выяснили, как уровень образования и дохода влияет на старение.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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