В Британии считают, что табак способен спасать жизни на Земле и в космосе

Британские специалисты Вестминстерского университета предложили использовать генетически модифицированный табак для создания лекарств, что может оказаться прорывом в здравоохранении для развивающихся стран, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание The Conversation, табак может стать основой для производства сложных фармацевтических препаратов, таких как вакцины, инсулин и иммунотерапия. Благодаря рекомбинантной технологии генной инженерии, табак можно модифицировать для производства белков, необходимых для создания лекарств. Это значительно дешевле, чем традиционные методы, требующие дорогостоящих биореакторов.

Эксперты считают, в 2012 году канадская компания Medicago продемонстрировала потенциал табака, создав более 10 млн доз вакцины от гриппа всего за месяц. Табак также используется для производства иммунотерапии против ВИЧ, вируса Эбола и даже рака. Один из таких препаратов уже получил статус экстренного использования в США во время вспышки Эболы в 2014 году.

По данным издания, табак также может сыграть важную роль в освоении космоса. Семена растения занимают минимум места и могут использоваться на Марсе и других планетах.

Помимо лекарств, табак может быть использован для производства дорогих специй, таких как шафран, или ароматизаторов, что делает его универсальной культурой для сельского хозяйства, считают авторы статьи.

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