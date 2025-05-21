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Наука и технологии

В Германии создали паука, плетущего светящуюся красную паутину

Паутина, тьма, паук, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 04:20 Фото: pexels
Ученые из Университета Байройта (Германия) впервые генетически модифицировали паука таким образом, что тот начал производить паутину с флуоресцентным красным свечением, сообщает Zakon.kz.

По информации Onlinelibrary, эксперимент провели на домовом пауке Parasteatoda tepidariorum, одном из наиболее изученных видов среди паукообразных.

Исследовательской группе удалось внедрить в организм паука ген флуоресцентного белка с помощью системы CRISPRCas9.

Фото: onlinelibrary

Инъекции проводились на стадии неоплодотворенных яйцеклеток: самок предварительно усыпляли углекислым газом, после чего в клетки вводили модифицированные гены. Далее происходило обычное спаривание.

Потомство сохранило все характеристики дикого вида, но приобрело способность производить нити, светящиеся в красном спектре при УФ-освещении. Структура и прочностные свойства шелка при этом не пострадали.

Паучий шелк считается одним из самых прочных биоматериалов в природе. Его получение открывает возможности для применения в медицине, материаловедении и инженерии – от хирургических нитей до биоразлагаемых сенсоров.

Во время эксперимента ученые применили метод CRISPR-KO для отключения гена so, который участвует в формировании зрительных органов. Модифицированные особи действительно родились слепыми. Эти данные могут стать основой для более глубокого понимания эмбрионального развития паукообразных.

Ранее ученые выяснили, что рыбы-клоуны уменьшают свои тела, чтобы пережить нагрев океана.

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Аксинья Титова
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