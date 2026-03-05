Весна атакует: гормоны, настроение и секрет правильного питания

Весна начинается не только за окном, но и внутри нас. Все распускается, и в организме тоже начинается перестройка: настроение меняется, энергия колеблется, а аппетит ведет себя по-новому. Zakon.kz поговорил со специалистами, как поддержать организм в это время.

Март – это время, когда мир словно медленно включает свет после долгой зимы. Солнце задерживается на небе чуть дольше, воздух становится мягче, а снег постепенно уступает место первой влажной земле. Природа выходит из зимнего сна осторожно, почти незаметно, словно потягиваясь после долгого отдыха.

Но это пробуждение происходит не только вокруг нас. Наш организм тоже чувствует смену сезона. После месяцев коротких дней и холода тело начинает перестраиваться: меняются биоритмы, колеблется уровень энергии, по-другому откликаются эмоции. Мы оказываемся в так называемой переходной фазе, когда зима еще не совсем ушла, а весна уже тихонько стучится в дверь.

Гормональная перестройка

С увеличением светового дня начинает постепенно меняться работа гормональной системы. Свет играет огромную роль в регулировании внутренних процессов организма. Зимой, когда дни короткие, организм вырабатывает больше мелатонина – гормона сна. Он помогает телу адаптироваться к темному времени года, делает нас более спокойными и иногда немного медлительными.

Весной ситуация начинает меняться. Когда света становится больше, уровень мелатонина постепенно снижается, а выработка серотонина – гормона, связанного с хорошим настроением и ощущением благополучия, увеличивается. Также активнее начинает работать дофамин, который отвечает за мотивацию, интерес и ощущение энергии. В этот период важно не нарушать баланс витаминов в организме.

"Чаще всего в этот период проседают витамины группы B, а также витамин E. К группе B относится сразу несколько важных элементов: B1, B6, B12 и другие, поэтому лучше восполнять их комплексно. Это можно сделать с помощью поливитаминов или через питание, многие из этих витаминов содержатся в зеленых продуктах", – рассказывает врач-кардиолог высшей категории Лейла Оспанова.

Но организм не переключается из зимнего режима в весенний за один день. Ему требуется время для адаптации.

Пока гормональная система перестраивается, могут появляться: перепады настроения,

повышенная чувствительность,

усталость,

ощущение внутренней нестабильности.

"Весной у многих людей появляется больше энергии и вдохновения, но вместе с этим усиливается и чувствительность. Часто обостряются те черты характера, которые уже есть у человека: если он эмоциональный, то эмоции становятся ярче, если более сдержанный – это тоже проявляется сильнее. Важно понимать, что весенний подъем настроения связан не только с гормональными изменениями, но и с внутренними ожиданиями, надеждами и ощущением обновления. Для чувствительной психики это может работать как в плюс, так и в минус. Поэтому важно сохранять связь с реальностью и осознавать, где настоящее вдохновение, а где лишь эмоциональный импульс или самообман", – поясняет кандидат психологических наук Жанат Биржанова.

Почему меняется аппетит

Весной многие замечают, что отношение к еде тоже становится другим. Иногда появляется сильная тяга к сладкому, иногда, наоборот, пропадает привычный аппетит. Это тоже связано с изменениями в работе организма.

Зимой тело часто испытывает дефицит витаминов и микроэлементов, особенно витамина D. Весной организм начинает активно восполнять ресурсы, и иногда это проявляется через повышенное желание есть более калорийную или углеводную пищу.

"Очень полезно чаще включать в рацион рыбу, – она источник омега-жирных кислот, а также больше зелени: листья салата, свежие овощи, блюда с оливковым маслом и орехами. Такая легкая и питательная еда хорошо поддерживает организм весной. Например, отлично подходит грузинская кухня, в которой много зелени, салатов и ореховых соусов", – говорит врач высшей категории Лейла Оспанова.

Весной, когда организм особенно чувствителен к смене сезона и ускоренному метаболизму, важно уделять внимание не только гормонам и настроению, но и правильному питанию. Для детей это особенно актуально. В пубертатный период их потребность в витаминах и питательных веществах возрастает, и полноценное питание становится ключом к здоровью и энергии.

"В период активного роста школьникам часто не хватает витаминов, хотя родители иногда об этом забывают. Подросток может выглядеть уже взрослым, но его организм все еще развивается, и потребность в питательных веществах у него даже выше. Поэтому в это время особенно важно полноценное, богатое витаминами питание. Например, по принципам средиземноморской диеты или кухни, где много свежих овощей, зелени и полезных жиров". Лейла Оспанова

Эмоции в период сезонных перемен

Весна – удивительное время, потому что она одновременно приносит и прилив энергии, и ощущение уязвимости. С одной стороны, появляется больше света, больше планов и желания двигаться вперед. С другой, многие чувствуют усталость, эмоциональную нестабильность или даже легкую тревожность.

"Весенний подъем энергии может провоцировать эмоциональные качели: от эйфории до апатии. Если человек поддается самообману, эйфория со временем неизбежно сменяется усталостью. Отличить нормальную сезонную реакцию от начала эмоционального выгорания можно по ощущению усталости: при обычном весеннем подъеме к концу дня человек все равно чувствует потребность восстановить силы, а при начале выгорания эта усталость отсутствует, кажется, что можно свернуть горы, и отдых не нужен", – поясняет психолог Жанат Биржанова.

Эмоциональные качели связаны с тем, что организм переживает сразу несколько процессов адаптации. Он реагирует на изменение количества света, перепады температуры, на гормональные изменения и необходимость восполнить ресурсы, которые были потрачены за долгую зиму. Фактически тело проходит через небольшой внутренний переходный сезон.

Поэтому март – это не только начало календарной весны, но и важный период для нашего физического и ментального состояния. В это время нужно относиться к себе с пониманием и заботой.

Весной особенно важно подпитывать себя витаминами, следить за настроением и питаться правильно. Пусть организм просыпается так же плавно, как природа вокруг. Дайте себе время на адаптацию, позволяйте себе маленькие радости и заботьтесь о себе так же тщательно, как природа заботится о каждом новом ростке.