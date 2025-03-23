Космический телескоп запечатлел "гаснущие" галактики

Благодаря недавно запущенной космической обсерватории "Евклид" удалось классифицировать галактики по их "жизненной стадии": от рождения до смерти, сообщает Zakon.kz.

Одна из опубликованных работ, посвящена "гаснущим" галактикам. Как рассказала международная команда астрономов, "Евклид" помог разделить галактики на три категории в зависимости от их "жизненного цикла".

Первая категория – "Стареющие" галактики (Ageing). К ним относится Млечный Путь. Они продолжают эволюционировать и формировать звезды. Их в нашей "местной" Вселенной оказалось большинство – около 70%.

Примерно 8-17% составляют так называемые потухшие галактики (Quenched).

Третья разновидность – "галактики-пенсионеры" (Retired). В них звездообразование практически прекратилось очень давно. M87 – одна из таких. По словам ученых, в основном это массивные эллиптические и линзовидные галактики с общей массой порой по несколько триллионов Солнц.

Фото: ESO

От чего зависит интенсивность звездообразования в галактиках и почему оно прекращается – один из вопросов, которые ученые стремятся прояснить в том числе с помощью запущенной в 2023 году космической обсерватории "Евклид".

Она работает в полутора миллионах километров от Земли и сейчас составляет подробную карту неба.



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