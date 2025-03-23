Космический телескоп запечатлел "гаснущие" галактики
Одна из опубликованных работ, посвящена "гаснущим" галактикам. Как рассказала международная команда астрономов, "Евклид" помог разделить галактики на три категории в зависимости от их "жизненного цикла".
Первая категория – "Стареющие" галактики (Ageing). К ним относится Млечный Путь. Они продолжают эволюционировать и формировать звезды. Их в нашей "местной" Вселенной оказалось большинство – около 70%.
Примерно 8-17% составляют так называемые потухшие галактики (Quenched).
Третья разновидность – "галактики-пенсионеры" (Retired). В них звездообразование практически прекратилось очень давно. M87 – одна из таких. По словам ученых, в основном это массивные эллиптические и линзовидные галактики с общей массой порой по несколько триллионов Солнц.
Фото: ESO
Она работает в полутора миллионах километров от Земли и сейчас составляет подробную карту неба.
Ранее фундаментальные законы физики оказались под вопросом из-за темной энергии.