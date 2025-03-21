Фундаментальные законы физики оказались под вопросом из-за темной энергии

Международная команда ученых выяснила, что темная энергия – загадочная сила, вызывающая ускоряющееся расширение Вселенной, – может изменяться со временем, сообщает Zakon.kz.

Такие данные получили с помощью спектроскопического инструмента DESI, установленного на телескопе в обсерватории Китт-Пик в Аризоне, США. Об этом пишет интернет-портал DESI.

DESI использует тонкие оптоволоконные кабели для одновременного наблюдения за пятью тысячами галактиками или квазарами (яркими объектами с черной дырой в центре) в течение 20 минут. Это позволяет ученым рассчитывать возраст и расстояние до этих объектов, создавая карту Вселенной и отслеживая ее эволюцию.

О том, что Вселенная расширяется, ученые знают уже около века. В конце 1990-х годов стало ясно, что это расширение ускоряется – и причина этого явления получила название "темная энергия". Считается, что она составляет около 70% Вселенной, темная материя – 25%, а обычная материя – всего 5%.

Согласно стандартной космологической модели, темная энергия должна оставаться постоянной со временем – так предполагал еще Альберт Эйнштейн в своей теории относительности. Однако новые данные указывают на то, что влияние темной энергии на расширение Вселенной может ослабевать.

Анализируя результаты наблюдений, ученые обнаружили признаки того, что ускорение расширения Вселенной было выше около 7 миллиардов лет назад, чем в настоящее время. Это свидетельствует о возможном ослаблении действия темной энергии.

"То, что мы наблюдаем, действительно интригует. Это может привести к крупному открытию о природе темной энергии и фундаментальном устройстве Вселенной", – заявил Алексей Лото-Харнетт, представитель DESI.

В течение следующих пяти лет ситуация может проясниться благодаря новым данным от DESI, европейского космического телескопа Euclid, грядущего телескопа NASA Nancy Grace Roman и Обсерватории Веры Рубин в Чили.

Если гипотеза об изменении темной энергии подтвердится, это станет настоящей революцией в физике – на уровне открытия ускоренного расширения Вселенной, за которое в 2011 году была присуждена Нобелевская премия по физике. При этом, по словам ученых, придется пересмотреть стандартную космологическую модель.

Ранее стало известно о том, что астрономы из Китая открыли новую богатую газом карликовую галактику. Ее обнаружили, исследуя компактные облака нейтрального водорода.