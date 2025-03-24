Неожиданное сходство речи человека и попугаев выяснили ученые
Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
"Исследователи изучили мозг волнистых попугайчиков (Melopsittacus undulatus), известных своей общительностью и болтливостью. В ходе эксперимента отслеживали поведение нервных клеток в мозге четырех попугаев, когда те издавали свои характерные щебетания. Как выяснилось, активность клеток в переднем аркопаллиуме (аналоге миндалевидного тела мозга у млекопитающих) птиц непосредственно связана с производимыми звуками", – говорится в исследовании.
Руководитель исследования нейробиолог Майкл Лонг сравнил эту организацию с клавиатурой, которая может воспроизводить различные звуки – согласные, гласные и тона. Система оказалась удивительно гибкой и по своей структуре напоминающей человеческую. По мнению ученого, это открытие может быть примером конвергентной эволюции, когда два вида решают схожие задачи, развивая подобные механизмы.
"Попугаи и люди развили схожие нейронные системы для производства звуков, что может изменить наше восприятие человеческой исключительности", – отмечает Лонг.
Теперь ученые работают над тем, чтобы разгадать, о чем именно говорят эти птицы, используя машинное обучение для анализа их щебетаний. Возможно, их язык имеет гораздо больше общего с человеческим, чем раньше предполагалось.
Ранее ученые заявили о том, что раскрыли природу таинственных звуков из Марианской впадины, которые напоминают шум космических кораблей.