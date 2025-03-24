"15 миллионов лет": в австралийской пустыне нашли самую старую рыбу в мире
В пустынных районах Австралии палеонтологи раскопали новый вид древней рыбы, жившей 15 млн лет назад. Ископаемое так сохранилось, что исследователи смогли определить его окраску и даже содержимое желудка.
Фото: McCurry et al., J. Vertebr. Paleontol
Находку сделали в месторождении Макгратс Флэт. Именно там команда ученых под руководством Мэтью Маккерри из Австралийского музея обнаружила несколько экземпляров ранее неизвестного пресноводного вида, который получил название Ferruaspis brocksi в честь палеонтолога Йохена Брокса, открывшего эти останки.
Фото: McCurry et al., J. Vertebr. Paleontol
Эта рыба питалась преимущественно беспозвоночными: в желудке найдены фрагменты насекомых и даже часть раковины двустворчатого моллюска. На хвосте одного из экземпляров обнаружили паразита – личинку пресноводной мидии, которая прикрепляется к рыбам, чтобы распространяться по водоемам.
Рыба имела темную спину и светлый живот, а вдоль тела проходили две темные полосы. Это первый случай, когда подобный метод применили для реконструкции окраски древней рыбы.
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