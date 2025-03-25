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Наука и технологии

Загадочные спирали в небе напугали жителей Земли

Запуск ракеты, космос, спирали, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 10:43 Фото: Х/drunksage1
В ночь на 25 марта в небе над Европой заметили таинственные спирали, которые постепенно исчезли, оставляя легкий след, сообщает Zakon.kz.

Пользователи социальной сети X поспешили поделиться фото и видео явления. Сообщается, что спирали были видны в Британии, Германии, России и Украине.

По информации очевидца, чьи слова приводит немецкий портал 5 Minuten Kärnten, это было "спиралевидное, сине-беловатое светящееся образование, которое оставалось видимым в небе в течение нескольких минут, медленно менялось и растворялось. Было похоже на светящуюся галактику или искусственно созданное явление".

Эксперты поспешили успокоить землян. Предположительно, такие следы от замерзшего топлива оставила за собой ракета компании SpaceX. По словам польского астронома Кароля Вуйчицкого, 24 марта с базы во Флориде стартовал корабль Falcon 9.

"Во время планового схода с орбиты, до того как вторая ступень ракеты войдет в атмосферу и сгорит, часто происходит сброс остатков топлива. Это уже происходит в космосе, то есть в нескольких сотнях километров над Землей, где нет воздуха, поэтому выбрасываемые газы не расходятся хаотично, а образуют симметричные структуры", – сказал Вуйчицкий.

Ранее в российском городе Челябинске, где 15 февраля 2013 года упал метеорит, наделавший много разрушений, вновь заметили яркий небесный болид. Вспышку в небе, которая произошла 23 марта около 4:30 по местному времени, зафиксировали камеры домофонов в одном из микрорайонов города.

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Андрей Дюсупов
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