Загадочные спирали в небе напугали жителей Земли

В ночь на 25 марта в небе над Европой заметили таинственные спирали, которые постепенно исчезли, оставляя легкий след, сообщает Zakon.kz.

Пользователи социальной сети X поспешили поделиться фото и видео явления. Сообщается, что спирали были видны в Британии, Германии, России и Украине.

Вот такое интересное явление заметили в небе над Калининградской областью.😱😱😱Пишут..."Такой рисунок образовывается в небе от запуска ракеты SpaceX." pic.twitter.com/5sUO8gT3eX — Андрей Рудин (@ARDNorm) March 24, 2025

По информации очевидца, чьи слова приводит немецкий портал 5 Minuten Kärnten, это было "спиралевидное, сине-беловатое светящееся образование, которое оставалось видимым в небе в течение нескольких минут, медленно менялось и растворялось. Было похоже на светящуюся галактику или искусственно созданное явление".

Люди из разных уголков Европы, включая Россию, заметили в ночном небе загадочную светящуюся спираль.



В соцсетях это зрелище шутливо сравнивали с открывшимся порталом в другое измерение. Светящийся след от ракетного топлива, вероятно, мог оставить спутник SpaceX NROL-69,… pic.twitter.com/YyuS5NQLDM — Лентач (@oldLentach) March 24, 2025

Эксперты поспешили успокоить землян. Предположительно, такие следы от замерзшего топлива оставила за собой ракета компании SpaceX. По словам польского астронома Кароля Вуйчицкого, 24 марта с базы во Флориде стартовал корабль Falcon 9.

"Во время планового схода с орбиты, до того как вторая ступень ракеты войдет в атмосферу и сгорит, часто происходит сброс остатков топлива. Это уже происходит в космосе, то есть в нескольких сотнях километров над Землей, где нет воздуха, поэтому выбрасываемые газы не расходятся хаотично, а образуют симметричные структуры", – сказал Вуйчицкий.

Ранее в российском городе Челябинске, где 15 февраля 2013 года упал метеорит, наделавший много разрушений, вновь заметили яркий небесный болид. Вспышку в небе, которая произошла 23 марта около 4:30 по местному времени, зафиксировали камеры домофонов в одном из микрорайонов города.