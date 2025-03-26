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Наука и технологии

Магнитная буря накрыла Землю

магнитные бури, Земля, астрономы , фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 20:19 Фото: pixabay
На Земле 26 марта началась магнитная буря планетарного масштаба, причиной которой стало преждевременное попадание планеты в зону высокоскоростного потока солнечного ветра, сообщает Zakon.kz.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, примерно с 18:00 аст наблюдается резкий рост скорости солнечного ветра – с 400 до 600 км/с. Также зафиксировано повышение температуры окружающей Землю плазмы до 500 тыс. градусов. Эти изменения обусловлены влиянием корональной дыры на Солнце, которая переместилась в область, воздействующую на магнитосферу Земли.

С 19:00 аст началась геомагнитная буря уровня G1.7, что соответствует слабой и средней интенсивности. Локальные магнитные станции сообщили о буре даже несколько ранее. Специалисты допускают, что в ближайшие часы возможно формирование зоны полярных сияний.

Несмотря на большие размеры корональной дыры, ее основные активные участки находятся южнее солнечно-земной линии, поэтому ожидается, что воздействие на магнитосферу продлится не более двух суток. Пик активности, по оценкам, приходится на текущие сутки. Стабилизация обстановки ожидается к пятнице, 28 марта.

23 марта сообщалось, что самая мощная с начала года магнитная буря началась на Земле. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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