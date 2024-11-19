Как перевод времени влияет на здоровье казахстанцев – мнение ученого

1 марта 2024 года Казахстан перешел на единый часовой пояс UTC+5. Несмотря на то, что необходимость этого шага изучала авторитетная комиссия, мифы и домыслы о влиянии перевода времени на организм человека продолжаются до сих пор, сообщает Zakon.kz.

О том, насколько эти стереотипы имеют под собой реальную почву, рассказал проректор по науке КазНМУ им. С.Д Асфендиярова Ильдар Фахрадиев.

- Ильдар Рафисович, бытует мнение, что, поскольку часы перевели на час назад, и световой день начинается раньше, человек теперь не досыпает необходимую норму. Из-за этого накапливается усталость и теряется работоспособность. Так ли это?

- Да, перевод времени может привести к недосыпанию у некоторых людей. Изменение графика сна требует от организма времени для адаптации к новому режиму, что может вызвать накопление усталости и снижение работоспособности. Это связано с несоответствием между внутренними биологическими часами и внешними факторами, влияющими на ритм жизни. Однако человеческий организм способен адаптироваться к изменениям во времени. Хотя первоначально перевод времени может вызывать неудобства, большинство людей привыкают к новому расписанию в течение нескольких дней или недель, и их работоспособность восстанавливается. Тем не менее, есть группа людей, которым может потребоваться больше времени для адаптации.

- Правда ли, что с первыми лучами солнца в организме перестает вырабатываться чрезвычайно важный гормон - мелатонин? По сути, утро теперь наступает раньше – значит и мелатонина у нас меньше?

- Действительно, гормон мелатонин, играющий важную роль в регулировании сна, начинает вырабатываться при наступлении темноты и его продукция снижается при воздействии света. Однако уровень выработки мелатонина и реакция организма на изменение времени могут варьироваться у разных людей. У некоторых может возникнуть временное нарушение сна, но у других значительных изменений не происходит. Кроме того, качество сна зависит не только от уровня мелатонина, но и от общих привычек сна, таких как поддержание постоянного режима, минимизация воздействия света перед сном и создание комфортной среды для отдыха. Соблюдение этих рекомендаций может помочь поддерживать качество сна даже при переводе времени.

- Еще один популярный тезис противников перевода времени состоит в том, что при раннем пробуждении наступает сбой циркадных ритмов – человек теперь на юге страны летом просыпается в 3.30 и часто не может заснуть. Вызывает ли это нарушения в психике?

- Нарушение циркадных ритмов может вызывать проблемы со сном и влиять на психическое состояние человека. Однако циркадные ритмы способны адаптироваться к изменениям в расписании сна и бодрствования. Несмотря на возможные временные неудобства, такие как раннее пробуждение, организм обычно приспосабливается к новым условиям в течение нескольких недель, что минимизирует долгосрочные последствия для психического здоровья. Нарушения сна и циркадных ритмов зависят не только от времени пробуждения, но и от общего режима сна. Поддержание здорового распорядка, включая своевременный отход ко сну и минимизацию воздействия синего света перед сном, может помочь уменьшить негативные эффекты даже при раннем рассвете. Влияние на психику различных факторов индивидуально, и утверждение, что перевод времени является единственной причиной невозможности заснуть, может быть некорректным.

- Многие говорят, что вынужденное раннее пробуждение отрицательно влияет на работу эндокринной системы, в частности, гипофиза и надпочечников...

- Некоторые исследования указывают на то, что вынужденное раннее пробуждение может оказывать влияние на эндокринную систему, включая работу гипофиза и надпочечников, которые участвуют в регуляции гормонов стресса и других важных процессов. Однако эндокринная система человека способна адаптироваться к изменениям графика сна и бодрствования. Хотя раннее пробуждение может временно влиять на выработку гормонов, таких как кортизол, организм со временем компенсирует эти изменения, восстанавливая нормальную гормональную регуляцию. В целом, временные изменения в режиме сна не вызывают долговременного вреда эндокринной системе у здоровых людей. Состояние эндокринной системы зависит от множества факторов, включая уровень стресса, физическую активность, питание и общее качество сна. При соблюдении здоровых привычек раннее пробуждение не оказывает значительного негативного влияния на эндокринную функцию.

- Правда ли, что нарушения сна, которые вызваны переводом стрелок часов, повышают вероятность ожирения, риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа?

- Научные исследования показывают, что хронические нарушения сна могут повышать риск развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и некоторых видов рака. Однако эти состояния развиваются под воздействием множества факторов, включая генетическую предрасположенность, питание, уровень физической активности и стресс. Хотя перевод стрелок часов может временно нарушить сон у некоторых людей, сам по себе он обычно не является значимым фактором риска для развития перечисленных заболеваний. Влияние перевода времени на здоровье менее существенно по сравнению с другими аспектами образа жизни, и для большинства людей эти изменения не приводят к долговременным негативным последствиям.

Отметим, что 14 ноября 2024 года министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил, что Министерство здравоохранения РК запросило отдельное научное исследование о влиянии смены часового пояса на жизнь казахстанцев.