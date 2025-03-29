Негормональный контрацептив для мужчин прошел новую фазу исследования
Множество женщин выбирают гормональные противозачаточные таблетки как метод защиты от нежелательной беременности. У этих препаратов длинный список побочных эффектов и противопоказаний, однако это достаточно надежный метод контрацепции. Для мужчин аналогичных средств пока не существует.
Пока доступны только два – презервативы и вазэктомия, то есть блокировка семявыносящего протока. При этом почти половина беременностей во всем мире – незапланированные, поэтому важно работать над увеличением разнообразия вариантов контрацепции.
Препарат YCT-529 взаимодействует с рецептором ретиноидов и угнетает фертильность. Действие контрацептива обратимо и не вызвало побочных эффектов, препарат готов к следующей фазе клинических испытаний.
Сотрудники Фармацевтического колледжа Университета Миннесоты (США) представили исследования на животных, обеспечившие основу для первых клинических испытаний негормонального противозачаточного препарата для мужчин. Научная работа опубликована в журнале Nature Communications.
И мыши, и приматы полностью восстанавливали фертильность после отмены препарата: мыши – в течение шести недель, приматы – за 10–15 недель. Ни для одной из групп ученые не выявили побочных эффектов от препарата.
Препарат не влияет на уровень тестостерона или другие эндокринные функции организма, в нем нет гормоноподобных веществ или их регуляторов. Препарат эффективен в форме таблеток, а это обещает удобство применения.
Ранее в Японии создали базу данных для автоматического сбора и анализа информации о пациентах с ожирением.