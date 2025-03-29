Негормональный контрацептив для мужчин прошел новую фазу исследования

Существует около 20 методов предотвращения нежелательной беременности, но до сих пор большая их часть была сфокусирована на женском организме, сообщает Zakon.kz.

Множество женщин выбирают гормональные противозачаточные таблетки как метод защиты от нежелательной беременности. У этих препаратов длинный список побочных эффектов и противопоказаний, однако это достаточно надежный метод контрацепции. Для мужчин аналогичных средств пока не существует.

Пока доступны только два – презервативы и вазэктомия, то есть блокировка семявыносящего протока. При этом почти половина беременностей во всем мире – незапланированные, поэтому важно работать над увеличением разнообразия вариантов контрацепции.

Препарат YCT-529 взаимодействует с рецептором ретиноидов и угнетает фертильность. Действие контрацептива обратимо и не вызвало побочных эффектов, препарат готов к следующей фазе клинических испытаний.

Сотрудники Фармацевтического колледжа Университета Миннесоты (США) представили исследования на животных, обеспечившие основу для первых клинических испытаний негормонального противозачаточного препарата для мужчин. Научная работа опубликована в журнале Nature Communications.

И мыши, и приматы полностью восстанавливали фертильность после отмены препарата: мыши – в течение шести недель, приматы – за 10–15 недель. Ни для одной из групп ученые не выявили побочных эффектов от препарата.

Препарат не влияет на уровень тестостерона или другие эндокринные функции организма, в нем нет гормоноподобных веществ или их регуляторов. Препарат эффективен в форме таблеток, а это обещает удобство применения.

Ранее в Японии создали базу данных для автоматического сбора и анализа информации о пациентах с ожирением.