#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
473.13
554.08
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
473.13
554.08
6.13
Наука и технологии

В опасной зоне Антарктиды случайно нашли новый остров, не отмеченный на картах

Остров в Антарктиде, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2026 04:59 Фото: Институт Альфреда Вегенера
Во время обычной антарктической экспедиции в северо-западную часть моря Уэдделла группа ученых случайно обнаружила в океане до сих пор неизвестный остров, сообщает Zakon.kz.

Как выяснил Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (Германия), с 8 февраля 2026 года международная экспедиционная группа из 93 человек шла на борту ледокола "Поларштерн".

В этом регионе основное внимание уделяется оттоку льда и воды с шельфового ледника Ларсена и отступлению морского льда в последние годы.

Когда исследовательскую работу пришлось прервать из-за неблагоприятных погодных условий, чтобы укрыться в защищенной от ветра зоне острова Жоинвиль, ученые и экипаж судна были удивлены внезапным появлением острова, который ранее был обозначен на имеющихся морских картах как опасная зона.

Фото: Институт Альфреда Вегенера

Штурманы на мостике осторожно вели ледокол "Поларштерн" к острову, оставляя под килем глубину не менее 50 метров. Это позволило ледоколу приблизиться к острову на расстояние 150 метров, обойти его и обследовать морское дно с помощью бортового многолучевого эхолота.

Также использовался дрон, а полученные изображения были проанализированы фотограмметрически для получения модели рельефа и геопривязанного аэрофотоснимка для измерения береговой линии.

Это было первое систематическое обследование и документирование острова. Результат: длина острова составляет около 130 метров, ширина – 50 метров (немного длиннее, чем "Поларштерн" с его 118 метрами, и примерно вдвое шире), а высота над водой – около 16 метров.

Экспертам непонятно, почему остров обозначен на морской карте как опасная зона, но не как береговая линия, и почему указанное на морской карте положение примерно на полтора километра отличается от фактического.

На проанализированных спутниковых снимках остров из-за ледяного покрова практически неотличим от многочисленных айсбергов, дрейфующих в непосредственной близости.

Ранее ученые обнаружили фрагмент плиты, который может влиять на землетрясения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
В Каспийском море появился новый остров
В Каспийском море появился новый остров
"Шар смерти" нашли у берегов Антарктиды
Ученые нашли необъяснимые структуры глубоко под Тихим океаном
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бибисара Асаубаева сыграла вничью с экс-чемпионкой из Китая на топ-турнире по шахматам
Бибисара Асаубаева сыграла вничью с экс-чемпионкой из Китая на топ-турнире по шахматам
Определились финалисты "Мастерса" в Монте-Карло
Хоккеисты из Северной Америки сыграют за Казахстан на чемпионате мира
Нокаутом завершился дебютный бой Жалгаса Жумагулова в лиге Nomad FC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: