В опасной зоне Антарктиды случайно нашли новый остров, не отмеченный на картах

Во время обычной антарктической экспедиции в северо-западную часть моря Уэдделла группа ученых случайно обнаружила в океане до сих пор неизвестный остров.

Как выяснил Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (Германия), с 8 февраля 2026 года международная экспедиционная группа из 93 человек шла на борту ледокола "Поларштерн".

В этом регионе основное внимание уделяется оттоку льда и воды с шельфового ледника Ларсена и отступлению морского льда в последние годы.

Когда исследовательскую работу пришлось прервать из-за неблагоприятных погодных условий, чтобы укрыться в защищенной от ветра зоне острова Жоинвиль, ученые и экипаж судна были удивлены внезапным появлением острова, который ранее был обозначен на имеющихся морских картах как опасная зона.

Штурманы на мостике осторожно вели ледокол "Поларштерн" к острову, оставляя под килем глубину не менее 50 метров. Это позволило ледоколу приблизиться к острову на расстояние 150 метров, обойти его и обследовать морское дно с помощью бортового многолучевого эхолота.

Также использовался дрон, а полученные изображения были проанализированы фотограмметрически для получения модели рельефа и геопривязанного аэрофотоснимка для измерения береговой линии.

Это было первое систематическое обследование и документирование острова. Результат: длина острова составляет около 130 метров, ширина – 50 метров (немного длиннее, чем "Поларштерн" с его 118 метрами, и примерно вдвое шире), а высота над водой – около 16 метров.

Экспертам непонятно, почему остров обозначен на морской карте как опасная зона, но не как береговая линия, и почему указанное на морской карте положение примерно на полтора километра отличается от фактического.

На проанализированных спутниковых снимках остров из-за ледяного покрова практически неотличим от многочисленных айсбергов, дрейфующих в непосредственной близости.

