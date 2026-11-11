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Мир

В Китае создали расческу от облысения

расческа, руки, волосы, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 16:24 Фото: pexels
Ученые из Китая разработали электрическую расческу Detangle, которая может стимулировать рост волос, сообщает Zakon.kz.

Это необычное устройство уже испытали на мышах: за месяц эксперимента оно помогло восстановить почти всю утраченную шерсть и показало результат лучше, чем традиционное лечение.

По данным издания ZME Science, разработка представляет собой биоэлектронную расческу с электродами на зубцах.

Она создает электрическое поле, которое повышает проницаемость клеточных мембран и помогает доставлять терапевтические вещества непосредственно в клетки волосяных фолликулов, расположенные на глубине около 660 микрометров под кожей.

Таким образом исследователи рассчитывают воздействовать на один из механизмов выпадения волос и стимулировать их повторный рост.

В первую очередь технология может быть актуальна для людей с андрогенетической алопецией – состоянием, при котором под влиянием генетических факторов и гормонов волосяные фолликулы постепенно уменьшаются, а волосы становятся тоньше.

Пока эффективность Detangle подтверждена только в экспериментах на мышах. Сможет ли устройство давать такие же результаты у людей, покажет время.

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, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 16:24
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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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