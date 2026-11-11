В Китае создали расческу от облысения

Ученые из Китая разработали электрическую расческу Detangle, которая может стимулировать рост волос, сообщает Zakon.kz.

Это необычное устройство уже испытали на мышах: за месяц эксперимента оно помогло восстановить почти всю утраченную шерсть и показало результат лучше, чем традиционное лечение.

По данным издания ZME Science, разработка представляет собой биоэлектронную расческу с электродами на зубцах.

【発毛電気櫛】北京航空航天大学がハゲを治療する櫛型バイオエレクトロニクスデバイス「Detangle」を発明。マウス実験成功、早くヒトで検証を🪮 『Combing-triggered electrostimulation synchronizing deep delivery for rapid hair regrowth in androgenetic alopecia』https://t.co/53RXFkSTeR https://t.co/K4RJm9yRcW — 新しい天使 (@neostenshi) November 10, 2026

Она создает электрическое поле, которое повышает проницаемость клеточных мембран и помогает доставлять терапевтические вещества непосредственно в клетки волосяных фолликулов, расположенные на глубине около 660 микрометров под кожей.

Таким образом исследователи рассчитывают воздействовать на один из механизмов выпадения волос и стимулировать их повторный рост.

В первую очередь технология может быть актуальна для людей с андрогенетической алопецией – состоянием, при котором под влиянием генетических факторов и гормонов волосяные фолликулы постепенно уменьшаются, а волосы становятся тоньше.

Пока эффективность Detangle подтверждена только в экспериментах на мышах. Сможет ли устройство давать такие же результаты у людей, покажет время.

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