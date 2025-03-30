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Наука и технологии

Астрофизики рассчитали, когда на Земле наступит вечная ночь – исследование

Ночь, планета, материки, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 02:40 Фото: pixabay
Расчеты астрофизиков показывают, что каждые 100 лет наша планета может нагреваться под действием темной материи на 0,015 градуса. Соответственно, за 1000 лет этот нагрев составит уже 0,15 градуса, за миллион лет – полтора градуса и выше, сообщает Zakon.kz.

Этими расчетами ученые поделились в статье, доступной на сервере arXiv. Они пояснили, что нужно учитывать, что не все тепло накапливается внутри планеты.

Что касается скорости вращения Земли, то, по оценкам, за каждое столетие темная материя может сокращать продолжительность земных суток на 12 секунд.

Если экстраполировать эти данные на 4,5 миллиарда лет земной истории, то получится сокращение суток на 540 миллионов секунд, или 17 лет. Это, конечно, не значит, что исходно земные сутки длились такое время – просто по мере раскрутки планеты в таком сценарии дальнейшее изменение скорости вращения существенно изменялось.

Для сравнения ученые вычислили возможное действие темной материи на полтора десятка экзопланет. Оказалось, среди плотного скопления темной материи ее влияние начинает доминировать, и вращение планет стремительно ускоряется.

Больше всего этот эффект испытал бы на себе газовый гигант Эпсилон Индейца А b возле звезды примерно в 11-12 световых годах от нас, если он был не в наших окрестностях, а ближе к галактическому центру. Сутки на этой планете тоже за каждую сотню лет сокращались бы секунд на 10, но при ее массе в семь Юпитеров это очень высокий показатель.

Ранее мы сообщали о том, как перевод часов на летнее время влияет на здоровье людей.

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Аксинья Титова
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