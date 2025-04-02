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Наука и технологии

До 10 млрд тенге на инновации: Алматы делает ставку на науку и технологии

Инновации, Алматы, наука, технологии, Ерболат Досаев, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 16:23 Фото: акимат города Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев принял участие в форуме "Интеграция науки, бизнеса и производства", который прошел в новом здании Farabi Hub – платформы для развития высокотехнологичных проектов и стартапов на базе Казахского национального университета имени аль-Фараби (КазНУ).

На площадке форума собрались представители бизнеса, науки и государственных органов, заинтересованные в совместных инновационных проектах. Перед началом форума глава города Ерболат Досаев и председатель правления – ректор КазНУ Жансеит Туймебаев осмотрели Центр инновационных продуктов и высокотехнологичных проектов Farabi Hub, где ознакомились с передовыми разработками, включая дистанционное зондирование, робототехнику, суперкомпьютерные технологии, которые могут быть использованы для городских решений, био- и нанотехнологии.

Выступая на пленарной сессии, Ерболат Досаев подчеркнул, что продвижение науки и инноваций – один из ключевых приоритетов политики главы государства.

Фото: акимат города Алматы

"Особое значение в реализации идей нашего президента отводится Алматы как научному и образовательному центру нашей страны. В городе находится треть всех вузов Казахстана, обучаются более 280 тысяч студентов и работают свыше 130 научно-исследовательских центров, что составляет треть от общего числа научных организаций в Казахстане", – сказал Ерболат Досаев.

За последние три года затраты на НИОКР увеличились более чем в два раза – с 47 млрд тенге в 2022 году до 95 млрд тенге по итогам 2024 года.

Кроме того, в сентябре 2024 г. в мегаполисе был создан Совет по науке и технологиям – площадка для диалога между учеными, бизнесом и государством, цель которого – решение задач по внедрению технологий в реальный сектор.

Фото: акимат города Алматы

Как сообщил глава города, в основе Программы развития Алматы лежит активное использование достижений науки и трансфер технологий.

"У нас появились необходимые инструменты и возможности финансировать исследования и обеспечить трансфер технологий в жизнь города. Если будет достаточное количество проектов, то в этом году мы выделим до 10 миллиардов тенге на различные проекты, связанные с семью основными направлениями Программы развития города Алматы", – подчеркнул Ерболат Досаев.

Он напомнил, что все большую значимость приобретают цифровизация и искусственный интеллект в глобальном экономическом развитии.

Так, по данным городского управления цифровизации, по итогам 2024 г. мегаполис остается лидером в развитии IT-сектора Казахстана, обеспечивая 52% всех оказанных услуг в этой сфере. Общий объем IT-рынка в стране в прошлом году составил порядка 3 трлн тенге, из которых 1,6 трлн тенге приходится на Алматы.

Фото: акимат города Алматы

В свою очередь ректор КазНУ Жансеит Туймебаев сообщил, что планируется строительство крупнейшего среди казахстанских вузов технопарка, инновационного парка и центра искусственного интеллекта.

"КазНУ имеет огромные возможности интегрироваться в инновационную экосистему Алматы и коммерциализировать научные разработки", – отметил он.

В целом участники форума внесли предложения и идеи по развитию интеграции науки, бизнеса и производства.

Фото: акимат города Алматы

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Айсулу Омарова
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