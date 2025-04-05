Врач объяснила феномен «бабочек в животе» при влюбленности

Во время влюбленности человек ощущает «бабочек в животе» из-за нейронов в кишечнике. Оказывается, именно этот орган также отвечает за подобный эффект при тревоге или волнении, сообщает Zakon.kz.

Многие люди в моменты влюбленности действительно чувствуют некоторое шевеление в области живота. О том, почему так происходит, рассказала в интервью "Газете.Ru" врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина.

"Вы когда-нибудь слышали, что кишечник – это второй мозг? Знаете почему? У него есть собственная нервная система. Ее называют энтеральной, и она содержит около 100 миллионов нейронов. Для сравнения: это больше, чем в спинном мозге. Благодаря этому кишечник может работать автономно – переваривать пищу, регулировать перистальтику и даже "чувствовать". Он напрямую связан с центральной нервной системой через блуждающий нерв", – пояснила врач.

По ее словам, при тревоге, влюбленности, стрессе или радостном волнении в организме активизируется симпатическая нервная система. Это часть так называемой реакции "бей или беги".

Что происходит в этот момент: кровь отливает от органов пищеварения – организм готовится к действию, а не к перевариванию пищи; снижается секреция желудочного сока и замедляется моторика ЖКТ; у некоторых это проявляется в виде "бабочек", у других – как спазмы, тошнота, диарея или даже отсутствие аппетита.

"Еще в 2001 году ученые доказали: эмоциональные переживания напрямую влияют на работу кишечника, включая его микробиом, скорость переваривания пищи и даже усвоение нутриентов", – подчеркнула специалист.

Поэтому, по словам врача, крайне важно заниматься не только физическим здоровьем, но и психологическим. В связи с этим она посоветовала не пренебрегать психоэмоциональным здоровьем – стресс влияет не только на настроение, но и на пищеварение.

Доктор считает, что нужно поддерживать микробиоту, употребляя в пищу ферментированные продукты и клетчатку. При этом в еде нужно соблюдать умеренность. Также необходимо внимательно относиться к сигналам тела. Врач напоминает, что дискомфорт в животе – не всегда про пищу, иногда – про чувства. Она рекомендует использовать мягкие техники регуляции стресса: дыхательные практики, физическая активность, дневник эмоций.

Ранее ученые рассказали о том, что у людей существует всего четыре типа влюбленности, и объяснили, как их определять.