Врач развенчала популярный миф о влюбленности
Фото: freepik
Расширенные зрачки при взгляде на человека не являются гарантированным признаком влюбленности. Врач-офтальмолог Веста Майорова объяснила, почему популярный психологический маркер часто оказывается ошибочным, передает Zakon.kz.
В разговоре с "Лентой.ру", Веста Майорова сообщила, что многие люди считают: если у человека расширяются зрачки, когда он смотрит на кого-то, это значит, что он влюблен. Врач уточнила, что иногда чувства действительно могут приводить к тому, что зрачок расширяется.
Однако такая же реакция может происходить и по множеству других причин – например, из-за волнения, сильного испуга, необходимости сфокусироваться, усталости, стресса или приема некоторых лекарств.
Самой же частой причиной расширения зрачков доктор назвала изменение освещения. Она объяснила, что при ярком свете зрачок сужается, а в темноте расширяется.
"Поэтому расширенные зрачки сами по себе ничего не доказывают", – добавила Майорова.
