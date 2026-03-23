Врач развенчала популярный миф о влюбленности

Расширенные зрачки при взгляде на человека не являются гарантированным признаком влюбленности. Врач-офтальмолог Веста Майорова объяснила, почему популярный психологический маркер часто оказывается ошибочным, передает Zakon.kz.

В разговоре с "Лентой.ру", Веста Майорова сообщила, что многие люди считают: если у человека расширяются зрачки, когда он смотрит на кого-то, это значит, что он влюблен. Врач уточнила, что иногда чувства действительно могут приводить к тому, что зрачок расширяется.

Однако такая же реакция может происходить и по множеству других причин – например, из-за волнения, сильного испуга, необходимости сфокусироваться, усталости, стресса или приема некоторых лекарств.

Самой же частой причиной расширения зрачков доктор назвала изменение освещения. Она объяснила, что при ярком свете зрачок сужается, а в темноте расширяется.

"Поэтому расширенные зрачки сами по себе ничего не доказывают", – добавила Майорова.

Ранее мы сообщали, почему весной хочется влюбиться.