В "Роскомосе" показали кадры подготовки космического грузовика: он стартует с Байконура
Фото: Telegram/roscosmos_gk
На Байконуре завершают подготовку к старту грузового корабля "Прогресс МС-31". Уникальными кадрами поделились в госкорпорации "Роскомос", сообщает Zakon.kz.
Сейчас "Прогресс" в составе космической головной части уже прибыл в монтажно-испытательный корпус площадки 31 для общей сборки с ракетой.
"Космическая головная часть – корабль в сборке с головным обтекателем и переходным отсеком третьей ступени", – уточнили в госкорпорации.
Фото: Telegram/roscosmos_gk
Старт "космического грузовика" к Международной космической станции запланирован на 3 июля 2025 года.
Фото: Telegram/roscosmos_gk
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