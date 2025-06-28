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Наука и технологии

В "Роскомосе" показали кадры подготовки космического грузовика: он стартует с Байконура

комический корабль, Роскосмос, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 16:01 Фото: Telegram/roscosmos_gk
На Байконуре завершают подготовку к старту грузового корабля "Прогресс МС-31". Уникальными кадрами поделились в госкорпорации "Роскомос", сообщает Zakon.kz.

Сейчас "Прогресс" в составе космической головной части уже прибыл в монтажно-испытательный корпус площадки 31 для общей сборки с ракетой.

"Космическая головная часть – корабль в сборке с головным обтекателем и переходным отсеком третьей ступени", – уточнили в госкорпорации.

Фото: Telegram/roscosmos_gk

Старт "космического грузовика" к Международной космической станции запланирован на 3 июля 2025 года.

Фото: Telegram/roscosmos_gk

Ранее в SpaceX показали старт ракеты Falcon 9 с 27 спутниками Starlink.

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Андрей Дюсупов
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