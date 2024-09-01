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На Байконуре идет заключительный этап подготовки к старту космического корабля

Полет на Байконуре, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 02:30 Фото: РКК «Энергия»
На Байконуре идет заключительный этап подготовки к старту пилотируемого корабля. 1 сентября специалисты Роскосмоса состыковали "Союз МС-26" с переходным отсеком ракеты "Союз-2.1а", сообщает Zakon.kz.

По информации госкорпорации "Роскосмос", указанная деталь связывает корабль с головным обтекателем, обеспечивает интеграцию его командного интерфейса в бортовую систему управления ракеты.

Полет на Байконуре, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 02:30

Фото: РКК «Энергия»

Перед стыковкой "Союз МС-26" взвесили, также подготовили грузы к укладке.

Старт экспедиции МКС-72 запланирован на 11 сентября.

Полет на Байконуре, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 02:30

Фото: РКК «Энергия»

Ранее в "Роскосмосе" показали стыковку корабля "Прогресс МС-28" и МКС. В пресс-службе отмечают, что корабль запустили с космодрома "Байконур" 15 августа ракетой-носителем "Союз-2.1а".

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