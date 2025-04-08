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Наука и технологии

Зоозащитники показали необычный способ перевозки носорогов

Носорог, перевозка, воздух, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 07:59 Фото: Micky Wiswedel / WWF
В дикой природе Южной Африки, Намибии и Ботсваны, где обитают черные носороги, перевозка травоядных, которые могут весить более тонны, не всегда практична, поэтому иногда их перевозят привязанными вверх ногами на вертолете, сообщает Zakon.kz.

Надо сказать, черный носорог весит порядка 1300 килограммов. Способ перевозки животного, показанный на снимке, считается самым эффективным для спасения особей от браконьеров. Воздушные перевозки обходят проблемы плохих дорог и помогают сохранять виды.

Фото: Micky Wiswedel / WWF

Сначала носорога обездвиживают дротиком с транквилизатором. Затем вживляют микрочип для отслеживания, а наземная команда привязывает ремни к каждой из четырех лодыжек животного, которые соединяются с веревкой, свисающей под вертолетом. Так носорог готов к полету, который обычно длится от 10 до 30 минут.

Хоть это выглядит нелепо и рискованно, все вполне безопасно. С начала проекта специалисты Всемирного фонда дикой природы (WWF) перевезли 160 носорогов с помощью воздушного транспорта.

Ранее сообщалось, что первого в мире киберконя изобрели японцы: он может выдерживать взрослого всадника.

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Аксинья Титова
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