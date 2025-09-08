Как сейчас выглядят воскрешенные почти год назад лютоволки

Воскрешенным учеными лютоволкам скоро будет год. Компания Colossal Biosciences опубликовала свежие кадры с вымершими более 10 тысяч лет назад животными, резвящимися под современным солнцем, сообщает Zakon.kz.

Ученые ранее объявили, что осуществили первое в мире воскрешение вымерших животных, вернув лютоволка – ужасающих волков Aenocyon dirus. Два самца Рем и Ромул родились 1 октября 2024 года, самка Кхалиси – примерно через два месяца.

На опубликованных кадрах подросшие дикие животные резвятся в загоне, играют друг с другом, контактируют с людьми. Как утверждают авторы этого фентези-проекта, волки весьма необычны – в свои 10-11 месяцев они достигают роста в 1,2 м, весят 36 кг и могут дорасти до 1,8 м (под 70 кг).

Когда-то ареал обитания лютоволка в Америке простирался на юг до Венесуэлы, а на север до Канады, но ни один из них не был замечен более чем за 10 000 лет, с тех пор как вид вымер. Но многочисленные останки лютоволка обнаружили по всей Америке, что и дало возможность компании Colossal Biosciences его "оживить".

Отмечается, что местонахождение белоснежных волков держат в секрете, чтобы защитить их от любопытных глаз.

Другие ученые, между тем, работают над реконструкцией ДНК Леонардо да Винчи – гения эпохи Возрождения.