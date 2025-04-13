Ученые заставили модифицированных мышей смотреть фильм "Матрица"

Международная команда ученых устроила для лабораторных мышей киносеанс. Грызунам включили фильм "Матрица", и это принесло успех в научных изысканиях, сообщает Zakon.kz.

Благодаря такому решению удалось совершить прорыв в нейробиологии, составив самую подробную на сегодня карту нейронных связей мозга мышей. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Специалисты из Медицинского колледжа Бейлора (США) использовали генетически модифицированное животное, нейроны которого светились при активности. Это позволило зафиксировать, как клетки зрительной коры реагируют на движущиеся изображения. Затем исследователи из Института мозга Аллена в Сиэтле применили передовую технологию: они разрезали изучаемый участок мозга на 25 тыс. сверхтонких слоев и сделали 100 млн микроскопических снимков.

"Это как размотать клубок спагетти и раскрасить каждую нить в свой цвет", – пояснил руководитель проекта Форрест Коллман.

Искусственный интеллект Принстонского университета обработал полученные данные, выявив 84 тыс. нейронов и 500 млн связей между ними. Если вытянуть все эти "провода" в линию, их длина превысит пять километров.

По словам специалистов, открытие может помочь понять природу аутизма, болезни Альцгеймера и других расстройств.

Ранее ученые возродили вымерший вид древних хищников – лютоволков, о существовании которых упоминали в сериале "Игра престолов".