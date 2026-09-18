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Наука и технологии

Под крупнейшей пустыней Китая открыли огромные запасы воды

Вода, пыстыня, песок, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 04:31 Фото: magnific
Под самой большой пустыней Китая геологи нашли два крупных источника воды. В перспективе они могут стать для северо-западного региона важным новым источником водоснабжения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет South China Morning Post, подземные воды обнаружили в рамках проекта по поиску водных ресурсов в пустыне Такла-Макан в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

В этом пустынном регионе проводятся масштабные мероприятия по лесопосадкам и борьбе с опустыниванием. Один из новых источников обнаружили на южной окраине пустыни Такла-Макан, которая является второй по величине в мире пустыней с перемещающимися песками – в поселке Андир уезда Миньфэн. Второй источник нашли к югу от гор Мазартаг, в глубине пустыни.

Также исследователи построили испытательную станцию для использования солоноватой воды в рамках проекта по поиску водных ресурсов. Солоноватая вода содержит больше соли, чем пресная вода, но меньше, чем морская.

Ее планируют использовать для орошения и борьбы с опустыниванием вдоль окраины пустыни. Ученые по всему миру тестируют использование солоноватой воды для выращивания солеустойчивых культур, хотя для некоторых применений по-прежнему может потребоваться опреснение.

Сама пустыня Такла-Макан занимает обширную площадь в 337 600 кв. км, что примерно соответствует площади Германии. Ее прозвали "морем смерти" из-за ее перемещающихся дюн и сурового климата. Несмотря на это, в 2015 году ученые открыли под дном бассейна подземный океан, объем которого превышает совокупный объем всех пяти Великих озер Северной Америки.

Уже в 2024 году вокруг пустыни был завершен зеленый пояс длиной 3 050 км, состоящий из деревьев, кустарников и солнечных панелей, препятствующих проникновению песка, с целью предотвращения песчаных бурь и защиты региональной инфраструктуры.

Ранее стало известно, что загадочную могилу кочевницы с золотыми сайгаками на голове откопали археологи.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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