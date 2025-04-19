Никому не говори: психологи рассказали, как уберечь ребенка от влияния мошенников

Дети и подростки часто становятся легкой добычей мошенников, которые иногда специально пишут несовершеннолетним от имени сверстников. Оказывается, есть несколько способов, которые помогут предупредить такую опасность, сообщает Zakon.kz.

Совместный просмотр видео с записью разговоров с мошенниками и секретные слова, которые можно незаметно отправить родителям, помогут детям не попасть под влияние злоумышленников. Об этом рассказали в интервью ТАСС российские психологи.

Специалисты перечислили основные методы, которыми пользуются мошенники во время разговоров с детьми:

создание у ребенка чувства страха и срочности – "если ты это не сделаешь сейчас, то будут большие проблемы";

давление с помощью авторитета – мошенники представляются сотрудниками полиции, банка, учителями, родителями друзей;

изоляция от взрослых и друзей, потому что когда нет возможности обсудить с кем-то возникшие проблемы, человек теряет возможность взглянуть на ситуацию со стороны;

манипуляции, основанные на одобрении и признании – "только ты можешь спасти", "мы знаем, ты умный парень, только ты нас поймешь и поможешь".

Психологи поясняют, что подростки – уязвимая категория из-за возрастных кризисов, поскольку у них недостаточно развит самоконтроль и критичность мышления, мало жизненного опыта.

"В общении с ними мошенники часто используют такие манипуляции, как шок, давление с первых минут – настойчивые звонки и сообщения о срочной ситуации, из-за чего ребенок не способен принять обдуманные решения. Также в ход идет дробление задач, от мелких, кажущихся безобидными шагов – "сфотографируй паспорт" до серьезных и противоправных – "забери все деньги из дома", "спрячься по указанному адресу", – говорят психологи.

Также специалисты предупреждают, подростки более доверчивы – особенно к своим сверстникам, которыми порой предстают перед ними преступники. Их проще увлечь различными обещаниями, например, денег или каких-то благ. Или напугать угрозами вреда им самим и родным в случае отказа.

"Зачастую подростки находятся в ощущении конфликта с родителями и из-за этого боятся обратиться к ним за помощью, даже если начинают догадываться, что находятся под влиянием мошенников. Им кажется, что родители их не поймут. Поэтому самое важное для родителей – выстраивать со своим ребенком доверительные отношения, разделяя самого ребенка от его поступков", – рекомендуют специалисты.

Эксперты призывают открыто говорить с ребенком о фактах и способах мошенничества, смотреть совместно видео в интернете с записью разговоров мошенников с жертвами, чтобы знать, как и что они говорят, чтобы обмануть людей.

Еще один неплохой способ – договориться с ребенком о том, что слова от незнакомых людей "никому не говори" являются стоп-сигналом и необходимостью сразу звонить родителям. Также рекомендуют договориться о совместном секретном слове, которое подросток может отправить родителям, если нет возможности позвонить и открыто рассказать об угрозах и мошенничестве.

Признаки, по которым можно догадаться, что ребенок мог стать жертвой мошенников:

подросток необычно напряженный, тревожный, прячет телефон, испытывает резкие перемены настроения;

стал часто уходить на улицу "по делу", не объясняя куда, просить деньги без объяснений;

избегает разговоров при родителях по телефону или быстро сбрасывает звонки.

"Если вы подозреваете, что ваш ребенок находится под влиянием мошенников, в первую очередь вам следует успокоиться самим. Спокойные родители – залог решения проблемы. Во-вторых, сказать подростку о своих подозрениях – "я вижу, что что-то происходит, ты переживаешь, давай вместе разберемся, я рядом, я всегда на твоей стороне", – рекомендуют специалисты.

Также следует изолировать ребенка от связи с мошенниками: заблокировать номера, убрать доступ к мессенджерам, выключить телефон, не оставлять его одного. Возможно, потребуется обратиться в правоохранительные органы.

Психологи рекомендуют проговаривать со школьниками правила личной и финансовой безопасности:

быть осторожными с незнакомцами, особенно с желающими вдруг стать подростку другом как в реальной, так и виртуальной жизни, а также в телефонном общении;

с осторожностью относиться к разговорам с чужими людьми любого пола и возраста, не выполнять их любые, даже самые безобидные просьбы;

родителям следует объяснить подростку, почему никому нельзя сообщать данные, которые могут относиться к персональным: номер телефона, адрес, диктовать данные банковских карт или документов, называть пароли, снимать по чьей-то просьбе видео и фото.

Ранее стало известно, что в Казахстане проходит тестирование специальных детских SIM-карт, которые помогут защитить подрастающее поколение от опасного контента, в том числе и от киберпреступлений.