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Наука и технологии

На Солнце образовалась громадная корональная дыра: чем это грозит Земле

Корональная дыра на Солнце, магнитные бури, Земля, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 10:19 Фото: xras.ru
Астрономы запечатлели образование на Солнце корональной дыры размером с половину светила, сообщает Zakon.kz.

Это явление продолжалось в течение 10 дней и закончилось ночью 22 апреля.

Как сообщают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, объект сформировался в южном полушарии Солнца, поэтому потоки быстрого солнечного ветра, которые там рождаются, проходят ниже плоскости планет.

Фото: xras.ru

"Землю в настоящее время немного "цепляет" верхним краем дыры, но даже этого хватает для магнитных бурь, хотя пока и низкого уровня. Если дыра начнет расти так же быстро не только в ширину, но еще и в высоту, то Земля полностью окажется в ее "объятиях" вплоть до конца выходных, но пока ожидается, что потоки солнечного ветра начнут ослабевать уже в среду, 23 апреля, к концу дня", – рассказали эксперты.

В настоящее время на Земле тоже происходит магнитная буря.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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