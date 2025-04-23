На Солнце образовалась громадная корональная дыра: чем это грозит Земле
Фото: xras.ru
Астрономы запечатлели образование на Солнце корональной дыры размером с половину светила, сообщает Zakon.kz.
Это явление продолжалось в течение 10 дней и закончилось ночью 22 апреля.
Как сообщают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, объект сформировался в южном полушарии Солнца, поэтому потоки быстрого солнечного ветра, которые там рождаются, проходят ниже плоскости планет.
Фото: xras.ru
"Землю в настоящее время немного "цепляет" верхним краем дыры, но даже этого хватает для магнитных бурь, хотя пока и низкого уровня. Если дыра начнет расти так же быстро не только в ширину, но еще и в высоту, то Земля полностью окажется в ее "объятиях" вплоть до конца выходных, но пока ожидается, что потоки солнечного ветра начнут ослабевать уже в среду, 23 апреля, к концу дня", – рассказали эксперты.
В настоящее время на Земле тоже происходит магнитная буря.
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