Ученые открыли гигантскую окаменелость "морского дракона"

Гигантскую окаменелость "морского дракона" нашли на берегу реки в штате Миссисипи (США). Она принадлежала мозазавру, сообщает Zakon.kz.

По информации Live Science, сохранился лишь его позвонок, поэтому ученые не смогли точно определить его размеры. Но он точно достигал более девяти метров в длину.

Мозазавры правили океанами в конце мелового периода (от 145 до 66 миллионов лет назад), когда динозавры властвовали на суше. Исследователям попались останки Mosasaurus hoffmanni – одного из самых крупных видов семейства древних морских рептилий, которых иногда называют морскими драконами.

Фото: James Starnes

Исследователи продолжают определять размеры этих животных. Предполагается, что в среднем они достигали около 15 метров в длину. При этом самый крупный зарегистрированный экземпляр был 17 метров.

При жизни они питались рыбой, акулами, морскими птицами и даже поедали своих сородичей – их останки находили в окаменелых желудках.

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