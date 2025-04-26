Ученые открыли гигантскую окаменелость "морского дракона"
По информации Live Science, сохранился лишь его позвонок, поэтому ученые не смогли точно определить его размеры. Но он точно достигал более девяти метров в длину.
Мозазавры правили океанами в конце мелового периода (от 145 до 66 миллионов лет назад), когда динозавры властвовали на суше. Исследователям попались останки Mosasaurus hoffmanni – одного из самых крупных видов семейства древних морских рептилий, которых иногда называют морскими драконами.
Фото: James Starnes
Исследователи продолжают определять размеры этих животных. Предполагается, что в среднем они достигали около 15 метров в длину. При этом самый крупный зарегистрированный экземпляр был 17 метров.
При жизни они питались рыбой, акулами, морскими птицами и даже поедали своих сородичей – их останки находили в окаменелых желудках.
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