Ученые нашли новый источник золота и платины во Вселенной

Американские исследователи из Института Флэтайрон в Нью-Йорке установили, что редкие вспышки магнетаров – нейтронных звезд с экстремально сильным магнитным полем, могут служить основным источником тяжелых элементов, таких как золото и платина, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (TAJL).

Впервые необычная вспышка магнетара была зафиксирована еще в декабре 2004 года: за считаные секунды звезда высвободила больше энергии, чем Солнце за миллион лет. Однако слабый сигнал, достигший пика спустя 10 минут, долгое время оставался необъясненным.

Авторы нового исследования пришли к выводу, что именно этот сигнал указывал на процесс образования тяжелых элементов в результате распада радиоактивных ядер. Согласно расчетам, та вспышка произвела тяжелых элементов на массу, равную трети массы Земли, включая значительное количество золота и платины.

До последнего времени считалось, что такие элементы во Вселенной образуются исключительно в результате слияния нейтронных звезд. Теперь же магнетары признаны еще одним подтвержденным источником тяжелых металлов.

Тяжелые элементы формируются в так называемом r-процессе – серии ядерных реакций, протекающих при экстремальных температурах и давлениях. В будущем ученые планируют наблюдать подобные вспышки с помощью новых телескопов, в частности NASA Compton Spectrometer and Imager. Для окончательного подтверждения теории необходимо будет зафиксировать ультрафиолетовое излучение в первые 10–15 минут после начала вспышки.

А ранее аномалию на Марсе разглядели эксперты из NASA.

