На Луне нашли несметные запасы платины
Свои выводы исследователи представили в статье, опубликованной в журнале Planetary and Space Science. Они считают, что драгоценные металлы принесли астероиды, бомбардирующие поверхность нашего спутника на протяжении миллиардов лет.
Самое интересное, эти ресурсы могут быть куда доступнее и выгоднее для добычи, чем на астероидах. Но пока одни ученые подсчитывают экономическую выгоду от этой затеи, другие спорят – кому принадлежат лунные сокровища и не превратит ли их добыча спутник Земли в поле битвы.
Мечта о добыче полезных ископаемых за пределами Земли витает в воздухе уже не один десяток лет. Сначала это были лишь научные проекты, по большей части гипотезы. Затем появились реальные разработки, предложенные коммерческими компаниями, которые загорелись "астероидной лихорадкой".
Все эти компании преследуют одну и ту же цель – редкие и дорогие металлы платиновой группы: рутений (Ru), родий (Rh), палладий (Pd), осмий (Os), иридий (Ir), платина (Pt).
Это критически важные элементы для электроники, медицины, "зеленых" технологий. Кроме того, рассматривается и добыча воды – потенциального топлива, необходимого для дальних космических миссий.
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