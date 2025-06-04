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Наука и технологии

На Луне нашли несметные запасы платины

Снимок объектов из космоса, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 08:55 Фото: pexels
По подсчетам международной команды исследователей, в лунных кратерах содержится платина и другие драгоценные металлы на сумму более триллиона долларов, сообщает Zakon.kz.

Свои выводы исследователи представили в статье, опубликованной в журнале Planetary and Space Science. Они считают, что драгоценные металлы принесли астероиды, бомбардирующие поверхность нашего спутника на протяжении миллиардов лет.

Самое интересное, эти ресурсы могут быть куда доступнее и выгоднее для добычи, чем на астероидах. Но пока одни ученые подсчитывают экономическую выгоду от этой затеи, другие спорят – кому принадлежат лунные сокровища и не превратит ли их добыча спутник Земли в поле битвы.

Мечта о добыче полезных ископаемых за пределами Земли витает в воздухе уже не один десяток лет. Сначала это были лишь научные проекты, по большей части гипотезы. Затем появились реальные разработки, предложенные коммерческими компаниями, которые загорелись "‎астероидной лихорадкой".

Все эти компании преследуют одну и ту же цель – редкие и дорогие металлы платиновой группы: рутений (Ru), родий (Rh), палладий (Pd), осмий (Os), иридий (Ir), платина (Pt).

Это критически важные элементы для электроники, медицины, "‎зеленых" технологий. Кроме того, рассматривается и добыча воды – потенциального топлива, необходимого для дальних космических миссий.

Ранее ультрагорячая экзопланета удивила астрономов вертикальным ветром.

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Аксинья Титова
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