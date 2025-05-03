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Наука и технологии

Советский космический аппарат может рухнуть на Землю на следующей неделе

станция, космос, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 10:48 Фото: Wikimediа
Выведенная из эксплуатации советская автоматическая межпланетная станция (АМС) "Космос-482" может упасть на Землю в период с 7 по 13 мая, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет в своем блоге астроном Джонатан Макдауэлл. По его данным, объект размером с автомобиль "вполне может пережить вход в атмосферу и достичь поверхности Земли". При этом место падения предугадать невозможно.

"В таком случае я ожидаю, что у него будет шанс врезаться в кого-то один на несколько тысяч", – предупредил ученый.

О том, что некоторые части станции действительно могут упасть на Землю, ранее подтвердил и ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Речь идет о жаростойких компонентах – баллонах со сжатым газом и части ракетных двигателей. Эксперт уточнил, что остатки аппарата неопасные.

Запущенный СССР в марте 1972 года зонд "Космос-482" был отправлен для сбора данных с негостеприимной поверхности Венеры. Однако из-за неисправности одного из ракетных ускорителей аппарат остался на орбите Земли.

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Андрей Дюсупов
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