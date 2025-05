Астроном назвал дату падения советской космостанции на Землю

Ориентировочно это произойдет в субботу, 10 мая. Об этом написал в своем блоге научный сотрудник Университета Дельфта Марко Лангбрук.

Лангбрук напомнил, что зонд "Космос-482" является одним из самых необычных фрагментов космического мусора в ближайших окрестностях Земли. Его запустили в конце марта 1971 года и успешно вывели на опорную околоземную орбиту при помощи ракеты-носителя "Молния-М", но в результате аварии разгонного блока ему не удалось выйти на межпланетную траекторию и отправиться в путешествие к Венере.

По этой причине некоторые астрономы и энтузиасты изучения космоса предполагают, что дублер "Венеры-8" может пережить путешествие через атмосферу Земли и даже раскрыть парашюты, пишет ТАСС.

Но сам Лангбрук сомневается в этой возможности, учитывая возраст аппарата, и предполагает, что он упадет на планету подобно небольшому метеориту диаметром 40-55 см. Пока ученые не могут предсказать, где именно будет падение, однако предполагают, что это произойдет вне южных и северных приполярных регионов Земли.

1/x

New day, new #reentry forecast for the #Kosmos 482 Descent Craft, a failed 1972 Soviet Venus lander set to reenter in a few days.

Latest #TUDAT reentry forecast: 10 May +/- 21h (nominal: 7:51 UTC +/- 20.6h).

Details in blogpost (link next tweet) pic.twitter.com/7he4CcxBxI