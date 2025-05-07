#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
514.5
582.67
6.35
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
514.5
582.67
6.35
Наука и технологии

Астроном назвал дату падения советской космостанции на Землю

космос, комета, метеорит, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 15:10 Фото: pexels
Космический аппарат "Космос-482", который неудачно запустили в качестве дублера межпланетной станции "Венера-8", войдет в плотные слои атмосферы Земли уже в конце этой недели, сообщает Zakon.kz.

Ориентировочно это произойдет в субботу, 10 мая. Об этом написал в своем блоге научный сотрудник Университета Дельфта Марко Лангбрук.

"По нашим уточненным расчетам, зонд "Космос-482", скорее всего, войдет в плотные слои атмосферы Земли утром 10 мая в 7 часов 26 минут по Гринвичу. Сильные флуктуации в солнечной активности, влияющие на плотность и границы атмосферы Земли, пока не позволяют точно спрогнозировать это событие, из-за чего мы предполагаем, что зонд может упасть на планету в промежутке между утром 9 мая и утром 11 мая", – отметил астроном.

Лангбрук напомнил, что зонд "Космос-482" является одним из самых необычных фрагментов космического мусора в ближайших окрестностях Земли. Его запустили в конце марта 1971 года и успешно вывели на опорную околоземную орбиту при помощи ракеты-носителя "Молния-М", но в результате аварии разгонного блока ему не удалось выйти на межпланетную траекторию и отправиться в путешествие к Венере.

В результате дублер "Венеры-8" оказался на очень вытянутой околоземной эллиптической орбите и начал постепенно сближаться с Землей, что в итоге должно привести к его падению. Это событие вызывает особенный интерес со стороны научного сообщества, так как "Космос-482" был разработан, чтобы пережить спуск через сверхплотную и крайне агрессивную атмосферу Венеры.

По этой причине некоторые астрономы и энтузиасты изучения космоса предполагают, что дублер "Венеры-8" может пережить путешествие через атмосферу Земли и даже раскрыть парашюты, пишет ТАСС.

Но сам Лангбрук сомневается в этой возможности, учитывая возраст аппарата, и предполагает, что он упадет на планету подобно небольшому метеориту диаметром 40-55 см. Пока ученые не могут предсказать, где именно будет падение, однако предполагают, что это произойдет вне южных и северных приполярных регионов Земли.

Ранее версию того, что некоторые части станции действительно могут упасть на Землю, подтвердил и ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Речь идет о жаростойких компонентах – баллонах со сжатым газом и части ракетных двигателей. Эксперт уточнил, что остатки аппарата неопасные.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Стало известно, когда Арктика пройдет точку климатического невозврата
Наука и технологии
10:34, Сегодня
Стало известно, когда Арктика пройдет точку климатического невозврата
Неожиданное влияние музыки на ребенка в утробе матери – исследование
Наука и технологии
09:21, Сегодня
Неожиданное влияние музыки на ребенка в утробе матери – исследование
Сбой произошел в работе чат-бота ChatGPT
Наука и технологии
00:30, 07 мая 2025
Сбой произошел в работе чат-бота ChatGPT
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: