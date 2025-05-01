Биологи задокументировали первое нападение гарпии на человека

Туристы встретили гарпию во время прогулки по лесам Южной Америки. Одна из путешественниц отстала, а хищник напал на нее и повредил скальп, сообщает Zakon.kz.

Журнал опубликовал отчет, в котором описал первый подтвержденный в мире эпизод нападения южноамериканской гарпии на молодую девушку, хотя до этого этих птиц воспринимали как безобидных.

Причины такого поведения птицы не ясны. Человек часто становится жертвой крупных хищников: львов (в Танзании), пум, медведей. Среди птиц подобное случается реже.

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Южноамериканские гарпии – знаменитые хищники. Самки достигают массы в девять кг. В их гнездах иногда находят детенышей ошейниковых пекари, парнокопытных, похожих на кабанов. Так что есть подозрения, что они способны утащить добычу превышающую собственный вес птицы.

Что касается нападения на человека, то гарпия проявила любопытство к девушке-туристке, когда она старалась подобрать наилучший ракурс, чтобы сфотографировать птицу и отбилась от группы.

Гарпия внезапно взлетела и накинулась на девушку – вцепилась когтями в макушку. Девушку через семь часов доставили в больницу. На голове зафиксировали три раны от когтей длиной в два сантиметра. Пациентке назначили курс антибиотиков, травмы заживают.

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