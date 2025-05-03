Парики и текстиль из банановых отходов: эксперты предлагают альтернативу хлопку

Специалисты Университета Буситема в Уганде создали технологию переработки отходов с банановых плантаций в текстильные волокна, накладные волосы и гигиенические продукты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет SciDev.net, раньше местные фермеры оставляли псевдостебли бананов разлагаться в качестве удобрения. Теперь специалисты создали метод смягчения жестких природных волокон, сделав их пригодными для прядения.

Уточняется, что лучшие результаты показал местный сорт Kayinja – его блестящие и прочные волокна оказались идеальны для текстиля и париков.

"Это революция для отрасли. Мы превращаем отходы в доходы для фермеров и предлагаем миру экологичную альтернативу хлопку", – отметил руководитель проекта Эдвин Камалья.

Однако пока инициатива сталкивается с препятствиями в виде отсутствия закона о биотехнологиях, что ограничивает генетическую оптимизацию сортов. Кроме того, международные классификаторы для стандартизированного описания и категоризации товаров при международной торговле не имеют отдельного индекса для бананового волокна.

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