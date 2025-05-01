Ученые выяснили, что более высокие дети показывают лучшие результаты в учебе

Ученики, чей рост превышает средние показатели среди сверстников, демонстрируют немного более высокие результаты на стандартизированных тестах по математике и английскому языку, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные почти 500 тысяч школьников с третьего по восьмой класс. Работа опубликована в журнале Economics and Human Biology.

Ученые под руководством Стефани Коффи и Эми Эллен Шварц изучали так называемый "парадокс премии за рост" – феномен, при котором более высокие взрослые, как правило, получают более высокую зарплату. Исследователи предположили, что истоки этого эффекта могут уходить в школьные годы, где у высоких учеников формируется академическое преимущество.

Рост каждого ребенка стандартизировали относительно одноклассников одного пола, а затем сопоставили с результатами тестов, данными о здоровье, посещаемостью и демографическими характеристиками. Результаты показали, что:

у мальчиков каждое повышение по "ростовой шкале" связано с прибавкой примерно в 3% разброса баллов по математике и до 4% – по английскому;

у девочек аналогичный прирост составил около 3,4% и 4% соответственно.

"Мы обнаружили устойчивую закономерность: дети, которые выше одноклассников, чаще демонстрируют лучшие академические результаты – и по точным наукам, и по языку", – пояснила Коффи. При этом, по ее словам, даже при одинаковом росте ребенок, воспринимаемый как выше в своем классе, чаще показывает лучшие результаты, что может указывать на роль социального восприятия.

Интересно, что после учета ожирения – одного из маркеров общего состояния здоровья – связь между ростом и успеваемостью даже усилилась. Пропуски занятий, напротив, практически не повлияли на результаты анализа. Когда исследователи добавили долгосрочные факторы вроде условий раннего развития, эффект немного ослаб, но остался статистически значимым.

Хотя точный механизм влияния роста на академические успехи пока остается неясным, исследование подчеркивает важность взаимодействия физических, социальных и психологических факторов в процессе обучения.

А ранее Китай заявил о прорыве в разработке сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну и Марс.

