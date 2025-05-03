Бытовой пластик связан с тысячами смертей от болезней сердца – исследование

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Согласно новому исследованию, синтетические химические вещества, которые содержатся в товарах из пластика могли стать причиной более 10% всех случаев смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в мире в 2018 году, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, вещества флататы содержатся в таких потребительских товарах, как контейнеры для хранения продуктов питания, шампуни, косметика, духи и детские игрушки. "Фталаты способствуют воспалению и системному воспалению в коронарных артериях, что может ускорить существующее заболевание и привести к острым событиям, включая смертность", – сказал старший автор доктор Леонардо Трасанде, профессор педиатрии и здоровья населения в Медицинской школе Гроссмана Нью-Йоркского университета. По словам доктора, фталаты нарушают уровень тестостерона, а это является предиктором сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых. Ранее ученые выяснили, правда ли, что в подгоревшем хлебе содержится вредное соединение, способное повреждать ДНК и повышать риск развития рака.

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