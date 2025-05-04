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Наука и технологии

Американец 18 лет травил себя змеиным ядом, чтобы изобрести универсальный антидот

яды, противоядие, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2025 17:02 Фото: pixabay
Группа американских ученых заявила о создании самого универсального противоядия от змеиного яда на сегодняшний день, сообщает Zakon.kz.

В создании нового средства исследователям помог анализ крови жителя Висконсина Тима Фриде, который в течение 18 лет вводил себе возрастающие дозы яда от самых смертоносных змей мира, пишет Аbc.net.

"После сотен инъекций и укусов в крови Фриде оказались антитела, которые были проанализированы и использованы для создания антительного "коктейля", который потенциально может защитить от укусов 19 разных видов змей", – говорится в публикации.

Отмечено, что новое противоядие значительно отличается от традиционных средств. Вместо использования животных для регулярного получения антител в этом методе применялась современная антительная терапия – исследователи выращивали клетки в лаборатории для производства продукта.

В исследованиях на мышах противоядие обеспечило полную защиту от 13 видов ядовитых змей и частичную защиту от оставшихся шести видов из семейства аспидов.

Однако у препарата есть ограничения: оно не действует на гадюк – большую группу змей, включающую пилообразных гадюк, ответственных за наибольшее количество случаев укусов и смертей в мире.

Ранее стало известно, когда на рынок выйдет казахстанское лекарство против онкологических заболеваний. 

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Андрей Дюсупов
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