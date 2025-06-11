Что опасно делать в Змеиный день: приметы на 12 июня

В народном календаре 12 июня 2025 года – Исакий-змеевик или Змеиный праздник. Считалось, что в этот день змеи участвуют в "свадебных гуляньях" – выходят на свет, активно двигаются, а иногда и "сплетаются" в клубки, сообщает Zakon.kz.

Что категорически нельзя делать

В лес в змеиный праздник старались не ходить, чтобы не повстречаться со змеей. По этой причине не работали и в поле, да и вообще избегали мест, где высокая трава.

В этот день категорически запрещалось убивать змей. Считалось, что это принесет несчастье и болезни.

Избегали также громких звуков, которые могут разозлить змей.

Важно в этот день не ссориться и не ругаться, чтобы весь год прошел в мире и гармонии.

Также старались не заводить новых знакомств. Согласно суеверию, это принесет горе в семью.

Несчастья принесут и чужие вещи – найденные, либо одолженные. Неприятности ждут и тех, кто откажет в помощи нуждающимся.

Народные приметы

Найти змеиную шкуру в этот день – хороший знак. Это принесет удачу. А если повесить ее в доме, то она станет мощным оберегом от сглаза и нечистой силы.

Крик совы слышен – идет похолодание.

Утки в пруду активно плещутся – быть дождю.

Шиповник только зацвел – зима будет морозной, но малоснежной.

Дождь – к ненастной осени.

Что можно делать

Воздержаться от походов в лес – по древней традиции в этот день не следовало тревожить обитателей чащи.

Наблюдать за пауками: если они активно плетут паутину – это признак приближения перемены погоды.

Замечать шмелей: летящие беспокойно – к дождю.

Следить за росой: ее отсутствие утром предвещает ненастье.

Гул кузнечиков вечером – обещание теплой погоды.

Еще один интересный факт цитирует издание "Вокруг света". Так, чтобы задобрить змей, 12 июня крестьяне оставляли на пороге своих домов в качестве подношения молоко и хлеб.

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