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Советы

Что опасно делать в Змеиный день: приметы на 12 июня

Змеиный день, приметы, запреты, традиции, что можно делать, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 10:52 Фото: pixabay
В народном календаре 12 июня 2025 года – Исакий-змеевик или Змеиный праздник. Считалось, что в этот день змеи участвуют в "свадебных гуляньях" – выходят на свет, активно двигаются, а иногда и "сплетаются" в клубки, сообщает Zakon.kz.

Что категорически нельзя делать

  • В лес в змеиный праздник старались не ходить, чтобы не повстречаться со змеей. По этой причине не работали и в поле, да и вообще избегали мест, где высокая трава.
  • В этот день категорически запрещалось убивать змей. Считалось, что это принесет несчастье и болезни.
  • Избегали также громких звуков, которые могут разозлить змей.
  • Важно в этот день не ссориться и не ругаться, чтобы весь год прошел в мире и гармонии.
  • Также старались не заводить новых знакомств. Согласно суеверию, это принесет горе в семью.
  • Несчастья принесут и чужие вещи – найденные, либо одолженные. Неприятности ждут и тех, кто откажет в помощи нуждающимся.

Народные приметы

  • Найти змеиную шкуру в этот день – хороший знак. Это принесет удачу. А если повесить ее в доме, то она станет мощным оберегом от сглаза и нечистой силы.
  • Крик совы слышен – идет похолодание.
  • Утки в пруду активно плещутся – быть дождю.
  • Шиповник только зацвел – зима будет морозной, но малоснежной.
  • Дождь – к ненастной осени.

Что можно делать

  • Воздержаться от походов в лес – по древней традиции в этот день не следовало тревожить обитателей чащи.
  • Наблюдать за пауками: если они активно плетут паутину – это признак приближения перемены погоды.
  • Замечать шмелей: летящие беспокойно – к дождю.
  • Следить за росой: ее отсутствие утром предвещает ненастье.
  • Гул кузнечиков вечером – обещание теплой погоды.

Еще один интересный факт цитирует издание "Вокруг света". Так, чтобы задобрить змей, 12 июня крестьяне оставляли на пороге своих домов в качестве подношения молоко и хлеб.

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, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 10:52
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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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