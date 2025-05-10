Советская межпланетная станция "Космос-482" упала в Индийский океан

Ученые со всего мира наблюдали за падением советской межпланетной станции "Космос-482", которая более 50 лет находилась на орбите Земли, сообщает Zakon.kz.

По информации "Роскосмоса", 10 мая 2025 года аппарат прекратил существование, сойдя с орбиты и упав в Индийском океане.

"Схождение аппарата контролировали средства Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве", – отметили специалисты.

Аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 11:24 по времени Астаны в 560 км западнее острова Средний Андаман и упал в Индийском океане западнее Джакарты.

Станцию запустили весной 1972 года для исследования Венеры, однако из-за неисправности разгонного блока остался на высокой эллиптической орбите Земли, постепенно приближаясь к планете.

Ранее ученые всего мира спорили о том, сгорит станция в слоях атмосферы или упадет на Землю в относительной целости. К слову, место и время ее падения до последнего времени вычислить с точностью не удавалось.