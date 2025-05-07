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Наука и технологии

Ученые раскрыли одну из главных загадок черных дыр

астрономия, космос, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 17:33 Фото: pixabay
Международная команда астрономов с помощью космической обсерватории IXPE NASA раскрыла механизм генерации рентгеновских лучей в мощных джетах блазаров. Это поставило точку в многолетних научных дебатах, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в научном издании Astrophysical Journal Letters (AJL).

Блазары – типы активных галактических ядер (квазаров), выбрасывающие струи вещества в сторону Земли.

"Объектом изучения стал BL Lacertae – один из первых известных блазаров, расположенный в созвездии Ящерицы. В ноябре 2023 года там зафиксировали редкое явление: оптическая поляризация достигла 47,5%, что стало рекордом за 30 лет наблюдений. Одновременные измерения в рентгеновском диапазоне показали поляризацию менее 7,6%", – говорится в публикации.

Долгое время существовали две конкурирующие теории о рентгеновском излучении черных дыр. Согласно первой, лучи генерируются протонами в магнитном поле. Альтернативная гипотеза гласит, что излучение создается электронами через эффект Комптона (явление, при котором фотон изменяет свою энергию и направление движения при столкновении с заряженной частицей, обычно электроном).

Данные IXPE подтвердили второй вариант. Низкая поляризация рентгеновских лучей свидетельствует, что их источник – сверхбыстрые электроны, разгоняющиеся почти до скорости света и взаимодействующие с фотонами (комптоновское рассеяние).

"Это была одна из главных загадок астрофизики", – отметил Иван Агудо, ведущий автор исследования.

Ученые планируют изучить другие блазары, чтобы проверить универсальность механизма.

Весной 2025 года стало известно о том, что гигантская черная дыра проснулась после десятилетий молчания. Она расположена примерно в 300 миллионах световых лет от Земли, в созвездии Девы.

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Андрей Дюсупов
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