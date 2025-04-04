Прорыв в "астрономической археологии": ученые раскрыли происхождение черной дыры

Астрономы впервые восстановили историю рождения черной дыры, проанализировав химический состав вещества, оставшегося от погибшей звезды. Это редкий случай, когда удалось точно определить, каким было небесное тело до превращения в черную дыру, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ScienceAlert, эксперты изучили рентгеновские спектры двойной системы GRO J1655-40, где вокруг черной дыры вращается обычная звезда. До этого ученые предполагали, что раньше это была пара звезд, одна из которых взорвалась как сверхновая. Но точно понять, какой она была, раньше было невозможно.

Отмечается, что специалисты определили концентрации 18 химических элементов в окрестностях черной дыры, которые были остатками взорвавшейся звезды. По этим данным удалось точно воссоздать ее портрет: звезда была в 25 раз массивнее Солнца, и большая часть ее вещества улетела в космос после взрыва. Анализ показал, что именно из этой звезды образовалась черная дыра.

Издание уточняет, что данная работа стала прорывом в "астрономической археологии": теперь ученые могут не просто наблюдать черные дыры, но и восстанавливать их прошлое по химическим следам. Эксперты уверены, что это поможет лучше понять, как звезды превращаются в черные дыры и как эволюционируют двойные системы.

Ранее астрономы нашли сверхмассивную черную дыру.