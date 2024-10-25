От домашней до сибирской: какие кошки живут дольше

Некоторые породы кошек отличаются выносливостью и низкой восприимчивостью к болезням. Специалисты составили список из пяти пород кошек, здоровье которых доставит меньше всего хлопот, сообщает Zakon.kz.

Домашняя кошка

Самая здоровая кошка – это простая домашняя кошка. У этого типа кошек гораздо больший генофонд, чем у чистокровных животных, и, следовательно, меньший риск наследственных заболеваний.

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Их нужно возить к ветеринару значительно реже, хотя домашние кошки чаще гуляют самостоятельно на улице (в загородных домах или на дачах) и чаще подвержены внешним травмам.

Европейская короткошерстная кошка

Чистокровный родственник домашней кошки, европейская короткошерстная, в целом очень здоровая и выносливая порода, которая не особенно восприимчива к болезням.

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Продолжительность жизни у этой породы в среднем составляет 15 лет, отдельные особи живут и до 20 лет.

Рэгдолл

Рэгдолл – это чистокровная кошка, которая редко, но регулярно нуждается в визитах к ветеринару.

Фото: pixabay

Предрасположенность к определенным генетическим заболеваниям у рэгдоллов все же есть, это определенные формы сердечно-сосудистых патологий. Вовремя обнаружить и начать лечение как раз и призван регулярный мониторинг здоровья питомца.

Русская голубая кошка

Русская голубая – порода, которая не страдает от наиболее распространенных наследственных заболеваний и, как правило, отличается очень хорошим здоровьем. Однако выбирать, чем кормить русскую голубую, впрочем, как и другую породу, нужно тщательно. Важно соблюдать режим и калораж на вес кошки.

Фото: pixabay

При должном уходе кошка может прожить до 20 лет. Однако в пожилом возрасте у породы могут проявляться некоторые недуги. Например, диабет, заболевания почек и щитовидной железы.

Сибирская кошка

Крепкая и выносливая сибирская кошка – в целом здоровая порода. У этих животных крепкий иммунитет, а организм устойчив к различным заболеваниям. Но это не значит, что питомец на 100% защищен от паразитов и никогда не заболеет. У сибирских кошек существует предрасположенность к гипертрофической кардиомиопатии (утолщение мышцы сердца). Также известны случаи тромбоэмболии, мочекаменной болезни и поликистоза почек.

Еще одна проблема – ожирение, которое можно попросту не заметить за густой шерстью. Как отмечено в публикации издания РБК Life, необходимо не перекармливать питомца, обеспечивать ему двигательную активность, рассчитывать порции корма в зависимости от активности животного и исключить угощения "со стола".

Важно: для владельца кошки любой породы базовым является регулярное посещение ветеринара, хорошее питание и уход, своевременная вакцинация от различных болезней, обработка от паразитов. Не помешает посоветоваться с ветеринаром о витаминах, которые необходимы животному при натуральном питании и в определенные сезоны.

Для хозяина здоровье пушистого друга стоит на первом месте. К примеру, собачье здоровье строится на хорошем питании и полноценных физических нагрузках. Но не стоит забывать про генетику. По мнению ветеринаров, есть породы, которые проживут долгие годы и без походов к специалисту. Этот список состоит из семи пород, представители которых с меньшей вероятностью имеют проблемы со здоровьем.