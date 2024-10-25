Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

От домашней до сибирской: какие кошки живут дольше

От домашней до сибирской: какие кошки живут дольше, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 12:07 Фото: Zakon.kz
Некоторые породы кошек отличаются выносливостью и низкой восприимчивостью к болезням. Специалисты составили список из пяти пород кошек, здоровье которых доставит меньше всего хлопот, сообщает Zakon.kz.

Домашняя кошка

Самая здоровая кошка – это простая домашняя кошка. У этого типа кошек гораздо больший генофонд, чем у чистокровных животных, и, следовательно, меньший риск наследственных заболеваний.

какие кошки живут дольше, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 12:07

Фото: pixabay

Их нужно возить к ветеринару значительно реже, хотя домашние кошки чаще гуляют самостоятельно на улице (в загородных домах или на дачах) и чаще подвержены внешним травмам.

Европейская короткошерстная кошка

Чистокровный родственник домашней кошки, европейская короткошерстная, в целом очень здоровая и выносливая порода, которая не особенно восприимчива к болезням.

какие кошки живут дольше, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 12:07

Фото: pixabay

Продолжительность жизни у этой породы в среднем составляет 15 лет, отдельные особи живут и до 20 лет.

Рэгдолл

Рэгдолл – это чистокровная кошка, которая редко, но регулярно нуждается в визитах к ветеринару.

какие кошки живут дольше, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 12:07

Фото: pixabay

Предрасположенность к определенным генетическим заболеваниям у рэгдоллов все же есть, это определенные формы сердечно-сосудистых патологий. Вовремя обнаружить и начать лечение как раз и призван регулярный мониторинг здоровья питомца.

Русская голубая кошка

Русская голубая – порода, которая не страдает от наиболее распространенных наследственных заболеваний и, как правило, отличается очень хорошим здоровьем. Однако выбирать, чем кормить русскую голубую, впрочем, как и другую породу, нужно тщательно. Важно соблюдать режим и калораж на вес кошки.

какие кошки живут дольше, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 12:07

Фото: pixabay

При должном уходе кошка может прожить до 20 лет. Однако в пожилом возрасте у породы могут проявляться некоторые недуги. Например, диабет, заболевания почек и щитовидной железы.

Сибирская кошка

Крепкая и выносливая сибирская кошка – в целом здоровая порода. У этих животных крепкий иммунитет, а организм устойчив к различным заболеваниям. Но это не значит, что питомец на 100% защищен от паразитов и никогда не заболеет. У сибирских кошек существует предрасположенность к гипертрофической кардиомиопатии (утолщение мышцы сердца). Также известны случаи тромбоэмболии, мочекаменной болезни и поликистоза почек.

Еще одна проблема – ожирение, которое можно попросту не заметить за густой шерстью. Как отмечено в публикации издания РБК Life, необходимо не перекармливать питомца, обеспечивать ему двигательную активность, рассчитывать порции корма в зависимости от активности животного и исключить угощения "со стола".

Важно: для владельца кошки любой породы базовым является регулярное посещение ветеринара, хорошее питание и уход, своевременная вакцинация от различных болезней, обработка от паразитов. Не помешает посоветоваться с ветеринаром о витаминах, которые необходимы животному при натуральном питании и в определенные сезоны.

Для хозяина здоровье пушистого друга стоит на первом месте. К примеру, собачье здоровье строится на хорошем питании и полноценных физических нагрузках. Но не стоит забывать про генетику. По мнению ветеринаров, есть породы, которые проживут долгие годы и без походов к специалисту. Этот список состоит из семи пород, представители которых с меньшей вероятностью имеют проблемы со здоровьем.

Читайте также

Автобус, общественный транспорт, городской транспорт, пассажиры, улица, остановка
Сразу пять автобусов изменили маршруты в Астане из-за ремонтных работ
граница, Нур-Жолы, государственная граница
Биометрию для перевозчиков, штрафы и доверенность введут на госгранице Казахстана
Багдат Мусин рассказал об отце, опубликовав архивное фото
Багдат Мусин рассказал об отце, опубликовав архивное фото
Анастасия Московчук
Интересное 2024 год Вред здоровью Кошки Здоровье
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
&quot;Наши пути продолжатся раздельно&quot;: Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
"Наши пути продолжатся раздельно": Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
Регулирование дорожного движения, полиция, полицейский, дорога, машины
Акимат Алматы опубликовал важное объявление для водителей
Казахстан, продукты, цены
Какие продукты могут подорожать в Казахстане из-за ослабления тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: