Ученые вычислили магнитные бури в ядре Земли

Сейсмологи из Австралийского национального университета (ANU) зафиксировали энергетические сигналы, генерируемые мощными зимними штормами в Северной Атлантике. Они проходят через центр Земли и достигают Австралии, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в научном журнале Seismological Research Letters (SRL).

Ученые использовали две спиральные антенные решетки размером 50 на 50 километров, установленные в отдаленных районах Австралии для обнаружения сейсмических волн.

Эти волны возникают под воздействием циклонов в Северной Атлантике, проходят через земное ядро и регистрируются в Австралии в летний период. Основными источниками сигналов стали два региона – Гренландия и Ньюфаундленд.

"Этот метод позволяет идентифицировать планеты с ядром, даже если на них отсутствуют вулканы или тектонические процессы", – пояснили специалисты.

Исследование также показало, как энергия океанских волн передается через земное ядро. Ученые сосредоточились на микросейсмическом шуме – явлении, возникающем при взаимодействии океана с земной поверхностью.

Анализ данных позволил определить наиболее активные зоны в Северной Атлантике, включая южную часть Гренландии.

Ранее сообщалось, что во льдах Гренландии "оттаял" древний вирус.