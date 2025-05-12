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Наука и технологии

Ученые вычислили магнитные бури в ядре Земли

Возле извергающегося вулкана, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 08:15 Фото: pexels
Сейсмологи из Австралийского национального университета (ANU) зафиксировали энергетические сигналы, генерируемые мощными зимними штормами в Северной Атлантике. Они проходят через центр Земли и достигают Австралии, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в научном журнале Seismological Research Letters (SRL).

Ученые использовали две спиральные антенные решетки размером 50 на 50 километров, установленные в отдаленных районах Австралии для обнаружения сейсмических волн.

Эти волны возникают под воздействием циклонов в Северной Атлантике, проходят через земное ядро и регистрируются в Австралии в летний период. Основными источниками сигналов стали два региона – Гренландия и Ньюфаундленд.

"Этот метод позволяет идентифицировать планеты с ядром, даже если на них отсутствуют вулканы или тектонические процессы", – пояснили специалисты.

Исследование также показало, как энергия океанских волн передается через земное ядро. Ученые сосредоточились на микросейсмическом шуме – явлении, возникающем при взаимодействии океана с земной поверхностью.

Анализ данных позволил определить наиболее активные зоны в Северной Атлантике, включая южную часть Гренландии.

Ранее сообщалось, что во льдах Гренландии "оттаял" древний вирус.

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Аксинья Титова
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