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События

Корональные дыры на Солнце спровоцировали всплеск магнитных бурь

Магнитные бури , фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 23:19 Фото: chatgpt
С января по апрель 2025 года число магнитных бурь резко выросло – 21 день с бурями против 8 за тот же период 2024-го. Это в 2,5 раза больше, сообщает Zakon.kz.

Причина – появление на Солнце крупных корональных дыр. В прошлом году их почти не было, отметили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Парадокс: несмотря на рост геомагнитной активности, само Солнце стало немного "тише". Общая вспышечная активность снизилась на 15% по сравнению с прошлым годом. Сильных вспышек класса X зафиксировано всего 5 (против 8 годом ранее), класса M – 150 (против 170). А вот "обычных" вспышек уровня C – почти столько же: 921 против 965.

Самая мощная вспышка 2025 года произошла 23 февраля (X2.0) – ровно в ту же дату, что и крупнейшая вспышка 2024 года (X6.3).

Пока ученые фиксируют нестабильность солнечной активности, но не спешат делать выводы: возможно, цикл просто перестраивается. Год назад именно в мае началась вспышка активности – тогда Земля впервые за 20 лет ощутила на себе магнитные бури максимального уровня.

Ранее ученые предупредили о серии мощных магнитных бурь в мае. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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