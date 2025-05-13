"С ядерной начинкой": США хотят вооружить подлодки крылатыми ракетами
Фото: USN
На фоне стратегической конкуренции с Китаем и напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе американские законодатели начали обсуждать возможности создания крылатых ракет подводного базирования с ядерной начинкой (SLCM-N), сообщает Zakon.kz.
Как пишет журнал The National Interest, представители Военно-морских сил США недавно заявили о желании снова получить ядерные ракеты для модернизированных подлодок класса Virginia.
В 2013 году аналогичные ракеты вывела из эксплуатации администрация президента Барака Обамы.
Теперь программа по разработке современного оружия требует инвестиций в два миллиарда долларов на саму ракету и дополнительные 400 млн долларов на ядерную боеголовку.
Конгресс включил программу в нынешний законопроект об обороне, но ее будущее пока под вопросом.
Ранее США показали высокоавтономный ударный дрон Red Dragon.
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